Жена Арфуша: Наши отношения зашли в тупик

Украинская светская львица Лида Петрова разместила в сети черно-белый снимок, на котором запечатлена вместе с мужем, медиаменеджером Валидом Арфушем. По словам Петровой, их с супругом отношения не прошли трансформации 2020 года.

Жена медиаменеджера, вице-президента по региональному развитию телеканала Euronews Валида Арфуша Лида Петрова 4 октября на своей странице в Instagram заявила, что их с супругом отношения зашли в тупик.

В качестве иллюстрации к заявлению Петрова обнародовала совместное с Арфушем черно-белое фото.

"Наши отношения зашли в тупик, максимум, который мы могли сделать, мы сделали. Увы, мы не исключение и наши отношения не прошли трансформации этого года!" – написала она.

Арфуш и Петрова официально оформили отношения в сентябре 2015-го. До этого они жили 14 лет в гражданском браке. У пары трое совместных детей: Хлое-Адель, Адам и Эмили. У Арфуша также есть сын Карим и дочь Елизавета от предыдущих отношений.

В феврале 2020 года супруги отмечали 19-летие совместных отношений.