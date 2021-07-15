Жена Бибера отреагировала на слухи о ссоре с мужем

"Вспоминаю, насколько прекрасны были прошлые выходные. Я отлично провела время и была окружена большой любовью. Любое другое изложение фактов, распространившееся вокруг, лживо. Не верьте негативу этих кретинов", – написала она, подразумевая, вероятно, короткий ролик с их участием без звука, который был размещен в соцсетях.
На видео Бибер, не подозревая, что его снимают, общался с женой, активно жестикулируя перед ней руками и широко открывая рот. Некоторые поклонники артиста решили, что он кричал на нее, другие же уверяли, что певец просто находился в состоянии возбуждения после концерта и делился с супругой эмоциями.
Хейли и Джастин Бибер поженились в 2018 году, а через год сыграли повторную свадьбу. Торжество 30 сентября 2019 года проходило на курорте Montage Palmetto Bluff в Южной Калифорнии в присутствии 154 гостей.