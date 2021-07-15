Жена Бибера отреагировала на слухи о ссоре с мужем

Хейли Бибер заступилась за мужа после появившихся в сети слухов о том, что он якобы кричал на нее Фото: haileybieber / Instagram

"Вспоминаю, насколько прекрасны были прошлые выходные. Я отлично провела время и была окружена большой любовью. Любое другое изложение фактов, распространившееся вокруг, лживо. Не верьте негативу этих кретинов", – написала она, подразумевая, вероятно, короткий ролик с их участием без звука, который был размещен в соцсетях.

На видео Бибер, не подозревая, что его снимают, общался с женой, активно жестикулируя перед ней руками и широко открывая рот. Некоторые поклонники артиста решили, что он кричал на нее, другие же уверяли, что певец просто находился в состоянии возбуждения после концерта и делился с супругой эмоциями.

Скриншот: haileybieber / Instagram