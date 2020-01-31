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31 января, 2020
 
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Жена Бибера призналась, что у нее генетическая мутация кисти

Американская модель Хейли Бибер, жена канадского певца Джастина Бибера призналась, что имеет врожденный дефект.

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Хейли Бибер: ОК, давайте поговорим о моем мизинце&hellip;
Хейли Бибер: ОК, давайте поговорим о моем мизинце…
Фото: haileybieber / Instagram

Американская модель Хейли Бибер рассказала в Stories Instagram, что у нее врожденная патология развития рук: мизинец левой руки выглядит кривым.

"ОК, давайте поговорим о моем мизинце… Я всегда по этому поводу шутила, поэтому могу рассказать, почему он такой скрюченный и страшненький", – написала она.

Модель рассказала, что страдает эктродактилией. Это врожденный порок, который характеризуется недостаточным развитием или отсутствием одного или нескольких пальцев кистей рук и стоп ног.

Фото: Олег Солодухов / Facebook
Фото: haileybieber / Instagram

Хейли Бибер – жена Джастина Бибера. Ее девичья фамилия Болдуин. Она родилась 22 ноября 1996 года. Работает как модель и танцовщица, известность получила после съемки для интернет-магазина бренда Brandy Melville.

Теги: Джастин Бибер, Хейли Болдуин, Хейли Бибер
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