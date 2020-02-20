Жена Диброва: Состояние Дмитрия стабильное

Жена российского журналиста и телеведущего Дмитрия Диброва, который потерял сознание в одном из московских кинотеатров, модель Полина Диброва рассказала, что он несколько дней проведет в больнице.

Жена российского журналиста и телеведущего Дмитрия Диброва, модель Полина Диброва разместила в Instagram совместное фото с ним.

"Дорогие наши любимые люди! Спасибо за поддержку! Мы чувствуем вашу любовь и заботу! Состояние Дмитрия стабильное, привезла мужу банджо. Он очень обрадовался. Некоторое время Дмитрий Дибров пробудет в больнице. Он отдыхает и восстанавливается", – написала супруга Диброва.

Диброва госпитализировали 17 февраля.

Дмитрий Дибров – журналист, шоумен, телеведущий, музыкант. Он работал на пяти российских телеканалах: НТВ, "Первый канал", "Россия-1", "ТВ Центр" и "Звезда". Он член Академии российского телевидения.