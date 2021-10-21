  "Жена погибшего прапорщика". Солистка группы Onuka Жижченко рассказала, что с ней бывает после чрезмерного употребления алкоголя

"Людка – это мое альтер-эго, когда я чрезмерно могу употребить. Вообще-то, там есть Лидка – это крайняя стадия, а Людка – это просто такая развеселая Ната. Лидка – она жена погибшего прапорщика по легенде. Могу сказать, что Людка – это, наверное, та Ната, которой меня чаще хотели бы видеть все знакомые, друзья", – рассказала певица.
Артистка отметила, что не "встречалась" с Лидкой больше двух лет, а с Людкой "виделась" в сентябре этого года.
Группа Onuka дебютировала в октябре 2013 года. На данный момент в дискографии коллектива – четыре полноценных альбома и один мини-альбом.
Фронтвумен группы Ната Жижченко в 2016 году вышла замуж за своего саунд-продюсера Евгения Филатова, с которым познакомилась в 2008 году. 14 мая 2020 года Жижченко родила сына Александра. Певица не сообщала о беременности. Она впервые показала сына 15 июня.