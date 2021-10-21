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21 октября, 2021
 
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"Жена погибшего прапорщика". Солистка группы Onuka Жижченко рассказала, что с ней бывает после чрезмерного употребления алкоголя

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Жижченко: Людка это мое альтер-эго, когда я чрезмерно могу употребить
Жижченко: Людка – это мое альтер-эго, когда я чрезмерно могу употребить
Фото: onukaofficial/ / Instagram

Лидер украинской группы Onuka Ната Жижченко призналась, что у нее бывает две стадии опьянения. Об этом она рассказала в интервью, которое опубликовано 16 октября на YouTube-канале ведущей Маши Виноградовой.

"Людка – это мое альтер-эго, когда я чрезмерно могу употребить. Вообще-то, там есть Лидка – это крайняя стадия, а Людка – это просто такая развеселая Ната. Лидка – она жена погибшего прапорщика по легенде. Могу сказать, что Людка – это, наверное, та Ната, которой меня чаще хотели бы видеть все знакомые, друзья", – рассказала певица.

Артистка отметила, что не "встречалась" с Лидкой больше двух лет, а с Людкой "виделась" в сентябре этого года. 

ВИДЕО
Видео: Маша Виноградова / YouTube
Контекст:

Группа Onuka дебютировала в октябре 2013 года. На данный момент в дискографии коллектива – четыре полноценных альбома и один мини-альбом.

Фронтвумен группы Ната Жижченко в 2016 году вышла замуж за своего саунд-продюсера Евгения Филатова, с которым познакомилась в 2008 году. 14 мая 2020 года Жижченко родила сына Александра. Певица не сообщала о беременности. Она впервые показала сына 15 июня.

Теги: алкоголь, Onuka, Ната Жижченко
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