Жену Эрнста на сцене театра посыпали реквизитом с гвоздями

Правоохранители проводят проверку по факту инцидента, произошедшего на сцене МХТ имени Чехова с супругой генерального директора российского "Первого канала" Константина Эрнста актрисой Софьей Эрнст.

В 2017 году Софья Заика вышла замуж за Эрнста, взяв фамилию мужа Фото:sofyapavlovna / Instagram

Жену генерального директора российского "Первого канала" Константина Эрнста актрису Софью Эрнст во время спектакля на сцене МХТ имени Чехова посыпали бутафорским снегом, в который кто-то подбросил гвозди. Об этом 9 января сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от представителей в правоохранительных органах.

В результате инцидента актриса не пострадала. Полиция проводит проверку.

Софья Заика вышла за Эрнста замуж в 2017 году. У пары есть двое детей, подробности о которых они скрывают.

Софья Эрнст дебютировала на сцене МХТ имени Чехова в 2017 году, сыграв в спектакле российского режиссера Ренаты Литвиновой "Северный ветер" одну из ролей.