Жену Эрнста на сцене театра посыпали реквизитом с гвоздями

Жену генерального директора российского "Первого канала" Константина Эрнста актрису Софью Эрнст во время спектакля на сцене МХТ имени Чехова посыпали бутафорским снегом, в который кто-то подбросил гвозди. Об этом 9 января сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от представителей в правоохранительных органах.
В результате инцидента актриса не пострадала. Полиция проводит проверку.
Софья Заика вышла за Эрнста замуж в 2017 году. У пары есть двое детей, подробности о которых они скрывают.
Софья Эрнст дебютировала на сцене МХТ имени Чехова в 2017 году, сыграв в спектакле российского режиссера Ренаты Литвиновой "Северный ветер" одну из ролей.