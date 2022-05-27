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27 мая, 2022
 
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"Жизнь изменилась навсегда". Группа "Без обмежень" посвятила новую песню ВСУ. Видео

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Танчинец: Мы верим в ВСУ и точно знаем, что после нашей победы будет крепкое, свободное и независимое государство
Танчинец: Мы верим в ВСУ и точно знаем, что после нашей победы будет крепкое, свободное и независимое государство
Фото: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ / Facebook

Украинская группа "Без обмежень" 27 мая на своем канале в YouTube презентовала клип на песню "24/02".

Режиссером ролика стал Артем Григорян, сорежиссером – фронтмен коллектива Сергей Танчинец. 

"Клип о том, как наша жизнь изменилась за секунды. Мы знаем, как было "до" 24 февраля. У каждого из нас кипела своя жизнь: с мечтами и планами на будущее. И уже знаем, какая она – "после". Жизнь изменилась навсегда. Но несмотря ни на что, мы верим в ВСУ и точно знаем, что после нашей победы будет крепкое, свободное и независимое государство" – презентовал клип на новую песню Танчинец.

ВИДЕО
Видео: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)


Теги: война, режиссер, ВСУ, клип, война России против Украины, Сергей Танчинец
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