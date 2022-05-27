  "Жизнь изменилась навсегда". Группа "Без обмежень" посвятила новую песню ВСУ. Видео

Режиссером ролика стал Артем Григорян, сорежиссером – фронтмен коллектива Сергей Танчинец.

"Клип о том, как наша жизнь изменилась за секунды. Мы знаем, как было "до" 24 февраля. У каждого из нас кипела своя жизнь: с мечтами и планами на будущее. И уже знаем, какая она – "после". Жизнь изменилась навсегда. Но несмотря ни на что, мы верим в ВСУ и точно знаем, что после нашей победы будет крепкое, свободное и независимое государство" – презентовал клип на новую песню Танчинец.

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Видео: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ / YouTube

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