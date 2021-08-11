"Жизнь становится лучше". 41-летняя Риччи объявила о беременности и назвала отца будущего ребенка

"Жизнь становится лучше", – подписала фото актриса. Риччи отметила в публикации американского стилиста Марка Хэмптона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Christina Ricci (@riccigrams)

Хэмптон на своей странице в Instagram также разместил коллаж из снимков, на которых запечатлен их с Риччи будущий ребенок.

"Жизнь налаживается", – прокомментировал он публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mark Hampton (@markhamptonhair)