"Жизнь становится лучше". 41-летняя Риччи объявила о беременности и назвала отца будущего ребенка

"Жизнь становится лучше", – подписала фото актриса. Риччи отметила в публикации американского стилиста Марка Хэмптона.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Хэмптон на своей странице в Instagram также разместил коллаж из снимков, на которых запечатлен их с Риччи будущий ребенок.
"Жизнь налаживается", – прокомментировал он публикацию.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В браке с помощником оператора Джеймсом Хердегеном Риччи родила сына Фредди (2014). В июне 2020 года Риччи обращалась в полицию с жалобой на супруга и подала на развод, а в январе 2021 обвинила Хердегена в насилии, завив, что его действия угрожают их с сыном безопасности. О разводе с мужем Риччи не сообщала.
Ранее актриса не афишировала отношения с Хэмптоном.