Бульвар Шоубиз
 
21 января, 2021
 
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Кристина Риччи обвинила мужа в насилии, а он ее – в злоупотреблении алкоголем

Суд запретил мужу американской актрисы Кристины Риччи Джеймсу Хердегену приближаться к ней и их сыну ближе чем на 90 метров.

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Риччи вышла замуж за Хердегена в 2013 году
Риччи вышла замуж за Хердегена в 2013 году
Фото: ЕРА

Звезда фильма "Семейка Аддамс", американская актриса Кристина Риччи обвинила мужа Джеймса Хердегена в домашнем насилии и заявила, что опасается за свою жизнь и жизнь своего сына. Об этом 20 января написал таблоид TMZ, в распоряжении которого оказалось обращение актрисы в суд.

В нем Риччи заявила, что карантин стал опасным периодом в ее жизни, так как муж "избивал ее несколько раз". 

Издание опубликовало фото, которые актриса направила в суд – на них Риччи демонстрирует следы ушибов на руках.

Отмечается, что вечером 20 января суд запретил супругу актрисы приближаться к ней и их сыну ближе чем на 90 метров. Несмотря на это, Риччи настаивает на разводе и наняла адвоката Саманту Спектор, которая будет представлять ее интересы в суде.

Адвокат Хердегена Ларри Бакман, комментируя изданию ситуацию, заявил, что они также готовят обращение в суд против Риччи, в котором подробно опишут ее "оскорбительное поведение, вызванное алкоголем и психотропными веществами". 

Бакман подчеркнул, что его клиент "недвусмысленно опровергает обвинения жены в насилии.

https://www.facebook.com/TMZ/posts/10165452082525713

Кристина Риччи и Джеймс Хердеген зарегистрировали отношения в 2013 году. В 2014 году у супругов родился сын Фредди. 

В июне 2020 года Риччи обращалась в полицию с жалобой на супруга, но тогда причины конфликта не назывались. Известно, что Хердеген получил запрет на любые контакты с женой.

Теги: скандал, насилие, актриса, развод, Кристина Риччи
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