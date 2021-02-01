"Злой человек". Героиней нового клипа Земфиры стала Литвинова с сигаретой. Видео
Российская певица Земфира 1 февраля на своем канале в YouTube презентовала клип на песню "Злой человек", которая является саундтреком к фильму российского режиссера Ренаты Литвиновой "Северный ветер". Литвинова сыграла в ролике главную и единственную роль, представ в кадре с сигаретой в руках за рулем ретроавтомобиля, который мчится по заснеженной дороге.
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