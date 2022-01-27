Бульвар Шоубиз
 
27 января, 2022
 
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Зоозащитники готовят обращение в полицию после заявления Клопотенко о том, что в его ресторане подают мясо животного из Красной книги

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Клопотенко: В моем ресторане есть дичь. Но она от официальных поставщиков
Клопотенко: В моем ресторане есть дичь. Но она от официальных поставщиков
Фото: klopotenko / Instagram

Зоозащитники из украинской организации UAnimals обратились в Госпродслужбу и Госэкоинспекцию с запросом, в котором просят установить происхождение на кухне у украинского кулинарного эксперта Евгения Клопотенко сердца лося. Об этом члены организации сообщили 25 января на своей странице в Instagram, разместив фрагмент ролика с участием Клопотенко, в котором он рассказывает украинскому ведущему Анатолию Анатличу, из мяса каких диких животных готовит блюда в своем ресторане.

В частности, Клопотенко упоминает, что на момент съемки на его кухни было сердце лося. 

"Напомним, лось в Украине находится на грани исчезновения и это животное внесено в Красную книгу, поэтому его убийство является нарушением закона. По факту видео мы в UAnimals направили запрос в Госпродслужбу и Госэкоинспекцию с просьбой выяснить, откуда у героя видео появился труп лося и не нарушает ли это закон. Также готовим заявление в полицию", – говорится в публикации.

Клопотенко отреагировал на заявление зоозащитников, написав в комментариях к посту, что действительно использует для приготовления блюд туши диких животных, но покупает их у фермерских хозяйств.

"В моем ресторане действительно есть дичь. Но она, во-первых, в ограниченном количестве. Во-вторых, это дичь только от официальных поставщиков, работающих в рамках закона и имеющих договорные отношения с фермерскими хозяйствами. Поэтому и бобер, и кабан, которых я использую, – фермерские", – написал он.

Контекст:

Евгений Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году он стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Теги: полиция, Красная книга, ресторан, скандал, лось, фермеры, МастерШеф, зоозащитники, Госэкоинспекция, нарушение, Евгений Клопотенко, рецепт, блюда, животное, питание
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