Зоозащитники готовят обращение в полицию после заявления Клопотенко о том, что в его ресторане подают мясо животного из Красной книги

Клопотенко: В моем ресторане есть дичь. Но она от официальных поставщиков Фото: klopotenko / Instagram

В частности, Клопотенко упоминает, что на момент съемки на его кухни было сердце лося.

"Напомним, лось в Украине находится на грани исчезновения и это животное внесено в Красную книгу, поэтому его убийство является нарушением закона. По факту видео мы в UAnimals направили запрос в Госпродслужбу и Госэкоинспекцию с просьбой выяснить, откуда у героя видео появился труп лося и не нарушает ли это закон. Также готовим заявление в полицию", – говорится в публикации.

Клопотенко отреагировал на заявление зоозащитников, написав в комментариях к посту, что действительно использует для приготовления блюд туши диких животных, но покупает их у фермерских хозяйств.

"В моем ресторане действительно есть дичь. Но она, во-первых, в ограниченном количестве. Во-вторых, это дичь только от официальных поставщиков, работающих в рамках закона и имеющих договорные отношения с фермерскими хозяйствами. Поэтому и бобер, и кабан, которых я использую, – фермерские", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UAnimals (@uanimals.official)