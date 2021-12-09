"Твари". Киевский салон выложил в сеть фото свиньи со связанными ногами, которой хотели сделать тату. Зоозащитники обратились в полицию

"В столичном тату-салоне решили похайповать и за неимением интеллекта притащили в салон живую свинью, нагло заявляя, что сделают на ней огромную татуировку. Мы сразу же отреагировали – обратились с предупреждением о юридической ответственности за подобные действия", – говорится в публикации.

Защитники животных отметили, что также написали заявление в полицию.

"Согласно закону, это уголовное правонарушение по 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины, поэтому мы составили заявление в полицию. Мы требуем оперативного и справедливого расследования! Помните, что издевательство и жестокость – это не повод хайповать. Сегодня они ради хайпа делают тату на животном, завтра ради того же хайпа решат убить животное, а послезавтра будут издеваться над ребенком? Мы призываем вас также отреагировать на ситуацию и пожаловаться на страницы тату-салона", – написали зоощитники.

На публикацию отреагировали представители украинского шоу-бизнеса.

"Стало отвратно, что был их клиентом", – написал украинский певец Melovin.

"Твари", – написала певица Даша Астафьева.

На момент написания новости страница салона была заблокирована. О судьбе животного не сообщается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UAnimals (@uanimals.official)