"Твари". Киевский салон выложил в сеть фото свиньи со связанными ногами, которой хотели сделать тату. Зоозащитники обратились в полицию

"В столичном тату-салоне решили похайповать и за неимением интеллекта притащили в салон живую свинью, нагло заявляя, что сделают на ней огромную татуировку. Мы сразу же отреагировали – обратились с предупреждением о юридической ответственности за подобные действия", – говорится в публикации.
Защитники животных отметили, что также написали заявление в полицию.
"Согласно закону, это уголовное правонарушение по 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины, поэтому мы составили заявление в полицию. Мы требуем оперативного и справедливого расследования! Помните, что издевательство и жестокость – это не повод хайповать. Сегодня они ради хайпа делают тату на животном, завтра ради того же хайпа решат убить животное, а послезавтра будут издеваться над ребенком? Мы призываем вас также отреагировать на ситуацию и пожаловаться на страницы тату-салона", – написали зоощитники.
На публикацию отреагировали представители украинского шоу-бизнеса.
"Стало отвратно, что был их клиентом", – написал украинский певец Melovin.
"Твари", – написала певица Даша Астафьева.
На момент написания новости страница салона была заблокирована. О судьбе животного не сообщается.
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15 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2351 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира).
"Запрещается попрошайничество с животными. Запрещается оставлять животное в закрытом салоне автомобиля при отсутствии в нем человека при температуре воздуха более +20 °С и меньше +5 °С", – говорится в законе.
6 августа закон был подписан президентом Украины.