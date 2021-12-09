Бульвар Шоубиз
 
09 декабря, 2021
 
Новости

"Твари". Киевский салон выложил в сеть фото свиньи со связанными ногами, которой хотели сделать тату. Зоозащитники обратились в полицию

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Instagram заблокировал страницу тату-салона после жалоб пользователей сети
Instagram заблокировал страницу тату-салона после жалоб пользователей сети
Фото: tattoo.lamarch.kiev / Instagram

Киевский тату-салон разместил на своей странице в Instagram фото, на котором была запечатлена лежащая на полу свинья со связанными ногами. Сотрудники салона заявили, что намерены сделать на ее теле гигантскую татуировку. На это обратили внимание участники гуманистического движения за права животных UAnimals – 8 декабря они разместили скриншоты этой публикации на своей странице в Instagram, заявив о факте жестокого обращения с животным.

"В столичном тату-салоне решили похайповать и за неимением интеллекта притащили в салон живую свинью, нагло заявляя, что сделают на ней огромную татуировку. Мы сразу же отреагировали – обратились с предупреждением о юридической ответственности за подобные действия", – говорится в публикации.

Защитники животных отметили, что также написали заявление в полицию.

"Согласно закону, это уголовное правонарушение по 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины, поэтому мы составили заявление в полицию. Мы требуем оперативного и справедливого расследования! Помните, что издевательство и жестокость – это не повод хайповать. Сегодня они ради хайпа делают тату на животном, завтра ради того же хайпа решат убить животное, а послезавтра будут издеваться над ребенком? Мы призываем вас также отреагировать на ситуацию и пожаловаться на страницы тату-салона", – написали зоощитники.

На публикацию отреагировали представители украинского шоу-бизнеса.

"Стало отвратно, что был их клиентом", – написал украинский певец Melovin.

"Твари", – написала певица Даша Астафьева.

На момент написания новости страница салона была заблокирована. О судьбе животного не сообщается.

Контекст:

15 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2351 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира).

"Запрещается попрошайничество с животными. Запрещается оставлять животное в закрытом салоне автомобиля при отсутствии в нем человека при температуре воздуха более +20 °С и меньше +5 °С", – говорится в законе.

6 августа закон был подписан президентом Украины.

Теги: животные, скандал, Даша Астафьева, Melovin, татуировка
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