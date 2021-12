"Папа рассказал, что наша семья началась с еды". 35-летний Клопотенко показал редкое совместное фото с родителями

"Особых новогодних традиций нет. Как вы можете догадаться, стратегическими действиями я вытеснил маму с кухни. Когда у нас семейные встречи, готовлю я. И есть только один день в году, когда это делает мама – Рождество", – написал 35-летний Клопотенко.

По словам Клопотенко, у матери есть одно фирменное мамино блюдо, вкус которого он не может воспроизвести даже строго соблюдая рецептуру.

"Мамины крученики с черносливом – я их готовил только один раз, и то вместе с мамой. Это было в последнем видео на моем YouTube-канале. Там еще папа рассказал, что наша семья началась с еды", – отметил кулинарный эксперт.

Клопотенко редко публикует в своем микроблоге снимки с родителями.

Контекст:

Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. Его мать была завучем в школе, а отец работал инженером.

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Свою личную жизнь Клопотенко не афиширует.