"Папа рассказал, что наша семья началась с еды". 35-летний Клопотенко показал редкое совместное фото с родителями

Клопотенко родился в 1986 году в Киеве Фото: klopotenko / Instagram

"Особых новогодних традиций нет. Как вы можете догадаться, стратегическими действиями я вытеснил маму с кухни. Когда у нас семейные встречи, готовлю я. И есть только один день в году, когда это делает мама – Рождество", – написал 35-летний Клопотенко.

По словам Клопотенко, у матери есть одно фирменное мамино блюдо, вкус которого он не может воспроизвести даже строго соблюдая рецептуру.

"Мамины крученики с черносливом – я их готовил только один раз, и то вместе с мамой. Это было в последнем видео на моем YouTube-канале. Там еще папа рассказал, что наша семья началась с еды", – отметил кулинарный эксперт.

Клопотенко редко публикует в своем микроблоге снимки с родителями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)