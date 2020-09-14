Звезда "Дневников вампира" стала матерью во второй раз

Австралийская актриса Клэр Холт сообщила, что роды длились 27,5 часа.

Холт: Мы так благодарны за нашу здоровую малышку и не можем дождаться, когда она встретит своего старшего брата Фото: claireholt / Instagram

32-летняя австралийская актриса Клэр Холт стала мамой во второй раз. Об этом она сообщила в Instagram.

"Она здесь. Наша милая девочка Элль. После 27,5 часа труда она вылетела в мир и расширила наши сердца. Мы так благодарны за нашу здоровую малышку и не можем дождаться, когда она встретит своего старшего брата", – написала Холт.

Холт с 2018 года живет в браке с управляющим агентства по продаже недвижимости Эндрю Джоблоном. У пары есть сын Джеймс, родившийся 28 марта 2019 года.

Клэр Холт известна по ролям в сериалах "Дневники вампира", "Первородные" и фильму "Дрянные девчонки 2".