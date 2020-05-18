Звезда фильма "Человек со шрамом" умер от осложнений деменции

Американский актер Джино Сильва скончался в 72 года.

Одна из известнейших ролей Сильвы – убийца в "Лице со шрамом" Скриншот: ivi.ru

Американский актер Джино Сильва умер еще 9 мая, но об этом стало известно только через неделю. Об уходе актера сообщило издание Hollywood Reporter.

Сильве было 72 года. Причиной смерти стали осложнения, вызванные старческой деменцией.

У актера остались жена, дочь и двое внуков.

Сильва начал сниматься в середине 70-х годов. Одной из самых известных его ролей является убийца Череп в ленте "Человек со шрамом" (1983). Герой Сильвы убивает главного героя – наркобарона Тони Монтану, которого сыграл Аль Пачино.

Также Сильва снимался в картинах "Парк Юрского периода: Затерянный мир", "Пьяный рассвет", "Амистад", "Малхолланд Драйв".