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14 февраля, 2022
 
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Звезда фильма "День рождения Буржуя" Николаев доставлен в психиатрическую клинику. В полиции назвали поведение актера неадекватным – СМИ

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Николаев прославился благодаря фильму "День рождения Буржуя"
Николаев прославился благодаря фильму "День рождения Буржуя"
Фото: valery_nikolaev65 / Instagram

56-летний росийский актер Валерий Николаев был задержан сотрудниками московской полиции за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах 14 февраля сообщило российское издание Kp.ru.

В спецприемнике Николаев заявил, что его из-за конфликта облил кипятком другой задержанный, в результате чего актер получил ожоги лица и тела. После этого Николаев написал заявление, а затем "стал вести себя неадекватно", отмечается в публикации. 

Правоохранители вызвали бригаду скорой и психиатрической помощи, которая госпитализировала актера в психиатрическую клинику.

Telegram-канала "112" со ссылкой на собственные источники информации пишет, что у актера диагностировали биполярное расстройство, а медики не обнаружили на его теле следов ожогов.

Контекст:

Валерий Николаев  получил известность благодаря главной роли в российском сериале "День рождения Буржуя" (2000).

Теги: автомобили, алкоголь, госпиталь, сериал, актер, звезда, психиатрия, Валерий Николаев, автомобиль, диагноз
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