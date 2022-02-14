Звезда фильма "День рождения Буржуя" Николаев доставлен в психиатрическую клинику. В полиции назвали поведение актера неадекватным – СМИ

В спецприемнике Николаев заявил, что его из-за конфликта облил кипятком другой задержанный, в результате чего актер получил ожоги лица и тела. После этого Николаев написал заявление, а затем "стал вести себя неадекватно", отмечается в публикации.

Правоохранители вызвали бригаду скорой и психиатрической помощи, которая госпитализировала актера в психиатрическую клинику.

Telegram-канала "112" со ссылкой на собственные источники информации пишет, что у актера диагностировали биполярное расстройство, а медики не обнаружили на его теле следов ожогов.