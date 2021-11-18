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18 ноября, 2021
 
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Звезда фильмов о Человеке-пауке Холланд заявил, что страдает от сонного паралича и лунатизма

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Холланд признался, что проблемы со здоровьем появились у него после того, как он стал популярен
Холланд признался, что проблемы со здоровьем появились у него после того, как он стал популярен
Фото: tomholland2013 / Instagram

25-летний британский актер Том Холланд страдает от сонного паралича. Об этом артист рассказал в интервью, которое 18 ноября опубликовало издание GQ.

По словам Холланда, просыпаясь, он не может какое-то время пошевелиться. Актер отметил, что ему также часто снится, будто его парализовало и он стал обездвижен.

Холланд отметил, что подобные проблемы появились у него после того, как он стал популярен и узнаваем. Актер рассказал, что когда состояние паралича проходит, он встает, включает свет и уговаривает себя, что все в порядке.

Также артист признался, что страдает от лунатизма – по словам знаменитости, в четырех случаях из десяти он просыпается полностью голым. 

Холланд сказал, что он пытается работать со своими сновидениями по специальной методике –  научился распознавать сон и работать над его изменением.

Контекст:

Том Холланд стал известен после исполнения ролей Лукаса Беннетта в картине "Невозможное" 2012 года и Человека-паука в цикле фильмов по комиксам Marvel.

Теги: актер, Человек-паук, Том Холланд
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