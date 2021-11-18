Звезда фильмов о Человеке-пауке Холланд заявил, что страдает от сонного паралича и лунатизма

Холланд признался, что проблемы со здоровьем появились у него после того, как он стал популярен Фото: tomholland2013 / Instagram

По словам Холланда, просыпаясь, он не может какое-то время пошевелиться. Актер отметил, что ему также часто снится, будто его парализовало и он стал обездвижен.

Холланд отметил, что подобные проблемы появились у него после того, как он стал популярен и узнаваем. Актер рассказал, что когда состояние паралича проходит, он встает, включает свет и уговаривает себя, что все в порядке.

Также артист признался, что страдает от лунатизма – по словам знаменитости, в четырех случаях из десяти он просыпается полностью голым.

Холланд сказал, что он пытается работать со своими сновидениями по специальной методике – научился распознавать сон и работать над его изменением.