Звезда фильмов о Гарри Поттере и наследник империи Playboy впервые стали родителями

Британская актриса Скарлетт Бирн, сыгравшая роль студентки факультета Слизерин Пенси Паркинсон в фильмах о Гарри Поттере, 25 августа родила первенца своему мужу, наследнику империи Playboy Куперу Хефнеру.

В марте 2020 года Хефнер и Бирн сообщили, что ждут первенца Фото: cooperhefner / Instagram

Супруга наследника империи Playboy Купера Хефнера актриса Скарлетт Бирн, сыгравшая роль студентки факультета Слизерин Пенси Паркинсон в фильмах о Гарри Поттере, родила дочь. Об этом 25 августа на своей странице в Instagram сообщил Хефнер, опубликовав серию снимков с женой и новорожденной дочерью.

По словам Хефнера, они с Бирн назвали дочь Бетси Роуз.

"Нас переполняют благодарность, любовь и радость", – поделился эмоциями супруг актрисы.

Хефнер и Бирн зарегистрировали брак в ноябре 2019 года после четырех лет отношений. В марте 2020 года супруги сообщили, что ждут первенца.