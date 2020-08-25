Звезда фильмов о Гарри Поттере и наследник империи Playboy впервые стали родителями

Супруга наследника империи Playboy Купера Хефнера актриса Скарлетт Бирн, сыгравшая роль студентки факультета Слизерин Пенси Паркинсон в фильмах о Гарри Поттере, родила дочь. Об этом 25 августа на своей странице в Instagram сообщил Хефнер, опубликовав серию снимков с женой и новорожденной дочерью.
По словам Хефнера, они с Бирн назвали дочь Бетси Роуз.
"Нас переполняют благодарность, любовь и радость", – поделился эмоциями супруг актрисы.
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At 5:23pm this afternoon Scarlett and I welcomed our daughter Betsy Rose Hefner into the world. We are overwhelmed with gratitude, love and joy.
Хефнер и Бирн зарегистрировали брак в ноябре 2019 года после четырех лет отношений. В марте 2020 года супруги сообщили, что ждут первенца.