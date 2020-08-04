Звезда "Гарри Поттера" признался в наркозависимости

57-летний британский актер Джейсон Айзекс, сыгравший в фильме о Гарри Поттере Люциуса Малфоя, рассказал о "многолетнем романе с наркотиками".

57-летний британский актер Джейсон Айзекс, известный по роли Люциуса Малфоя в фильме о Гарри Поттере, в 16 лет стал наркозависимым. Об этом он рассказал в интервью изданию The Big Issue.

По словам Айзекса, прежде чем начать "многолетний роман с наркотиками", он употреблял алкоголь. Впервые спиртные напитки будущий актер попробовал в 12 лет.

Айзекс признался, что знакомство с алкоголем закончилось разбитой головой и чувством стыда, но несмотря на это, он ждал подходящего случая, чтобы снова выпить.

"Зачем? Я понятия не имею. Гены? Воспитание? Знак зодиака?" – задался вопросом актер.

Айзекс подчеркнул, что ему удалось побороть наркозависимость, от которой он страдал в течение 10 лет. Актер признался, что сегодня ему удается находить счастье в простых вещах.

Джейсон Айзекс известен как актер отрицательных ролей. Одной их самых известных актерских работ Айзекса является роль Люциуса Малфоя в фильме по роману писательницы Джоуан Роулинг о Гарри Поттере.

Айзекс женат на актрисе Эмме Хьюитт. Пара воспитывает двух дочерей – Лили (2002) и Руби (2005).