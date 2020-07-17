"У меня ломка по ним в Америке", "Только полиции не хватает". Мозговая показала "наркотики"

Украинский продюсер Алена Мозговая на своей странице в Instagram разместила фото порезанного сала, лука и черного хлеба.
"Наркотики", – написала она.
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Подписчики продюсера оценили натюрморт.
"Украинские", – добавила inna.shevchuk.37.
"У меня ломка по ним в Америке", – призналась alenamoskalyuk.
"Да! Да! Только полиции не хватает", – отметил myhajlo_modnyj.
46-летняя Мозговая – дочь украинского композитора Николая Мозгового. Она замужем за украинским певцом David Akselrod (Владимиром Ткаченко). Бывший муж Мозговой – певец Александр Пономарев.