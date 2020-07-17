"У меня ломка по ним в Америке", "Только полиции не хватает". Мозговая показала "наркотики"

Украинский продюсер Алена Мозговая обнародовала фото в жанре натюрморт.

Украинский продюсер Алена Мозговая на своей странице в Instagram разместила фото порезанного сала, лука и черного хлеба.

"Наркотики", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Наркотики * Публикация от Olena Mozgova (@mozgovaolena) 13 Июл 2020 в 12:14 PDT

Подписчики продюсера оценили натюрморт.

"Украинские", – добавила inna.shevchuk.37.

"У меня ломка по ним в Америке", – призналась alenamoskalyuk.

"Да! Да! Только полиции не хватает", – отметил myhajlo_modnyj.

46-летняя Мозговая – дочь украинского композитора Николая Мозгового. Она замужем за украинским певцом David Akselrod (Владимиром Ткаченко). Бывший муж Мозговой – певец Александр Пономарев.