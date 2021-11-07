Звезда комедии "Один дома" Маколей Калкин стал моделью и принял участие в показе Gucci

Маколей Калкин вернулся к здоровому образу жизни и появился на подиуме в качестве модели во время показа Gucci Фото: gucci / Instagram

Показ состоялся в Лос-Анджелесе на Голливудском бульваре, на котором расположена "Аллея славы".

Креативный директор Gucci Алессандро Микеле нарядил 41-летнего Калкина в рубашку в гавайском стиле с изображением морских пейзажей, укороченный блестящий пиджак с принтом и бежевые широкие брюки. Образ актера он дополнил белым ремнем с логотипом Gucci, черными сабо с шипами и большими солнцезащитными очками.

Macaulay Culkin walks the runway for Gucci Love Parade in Hollywood, California.



More * #GucciLoveParade * https://t.co/GoLWs4k3ai @IncredibleCulk pic.twitter.com/VtogopOt3v — Getty Images Entertainment (@GettyVIP) November 3, 2021

Поклонники позитивно восприняли появление Маколея Калкина в новом амплуа. В комментариях под публикацией на страничке Gucci в Instagram они отметили, что здоровый образ жизни пошел актеру на пользу.

"Я говорю вам, что у Маколея Калкина все получилось. Он на показе Gucci, и так потрясающе видеть это. Посылаю много молитв и благословений", – написала flyelfawi4.

"Он выглядит так жарко, а я дома один", – прокомментировал 1madfashion1.

"Он такой хорошенький", – оставил свой коммент boomgoesval.

"Маколей Калкин отлично выглядит!" – отметила liz_standon.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gucci Official (@gucci)