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07 ноября, 2021
 
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Звезда комедии "Один дома" Маколей Калкин стал моделью и принял участие в показе Gucci

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Маколей Калкин вернулся к здоровому образу жизни и появился на подиуме в качестве модели во время показа Gucci
Маколей Калкин вернулся к здоровому образу жизни и появился на подиуме в качестве модели во время показа Gucci
Фото: gucci / Instagram

Американский актер Маколей Калкин, сыгравший в рождественской комедии "Один дома" главную роль, стал моделью и прошелся по подиуму во время показа коллекции Gucci. Снимки артиста в Twitter опубликовало американское фотоагентство Getty Images.

Показ состоялся в Лос-Анджелесе на Голливудском бульваре, на котором расположена "Аллея славы".

Креативный директор Gucci Алессандро Микеле нарядил 41-летнего Калкина в рубашку в гавайском стиле с изображением морских пейзажей, укороченный блестящий пиджак с принтом и бежевые широкие брюки. Образ актера он дополнил белым ремнем с логотипом Gucci, черными сабо с шипами и большими солнцезащитными очками.

Поклонники позитивно восприняли появление Маколея Калкина в новом амплуа. В комментариях под публикацией на страничке Gucci в Instagram они отметили, что здоровый образ жизни пошел актеру на пользу.

"Я говорю вам, что у Маколея Калкина все получилось. Он на показе Gucci, и так потрясающе видеть это. Посылаю много молитв и благословений", – написала flyelfawi4.

"Он выглядит так жарко, а я дома один", – прокомментировал 1madfashion1.

"Он такой хорошенький", – оставил свой коммент boomgoesval.

"Маколей Калкин отлично выглядит!" – отметила liz_standon.

Контекст:

Калкин прославился в 10 лет, сыграв главную роль в картине "Один дома". Также он снимался в фильмах "Дядюшка Бак", "Моя дочь", "Добрый сынок", "Наравне с отцом", "Богатенький Ричи", "Повелитель страниц".

В 2017 году Калкин начал встречаться с актрисой Брендой Сонг. В 2018-м в подкасте The Joe Rogan Experience он рассказал, что обустраивает свою жизнь, перешел на здоровый образ жизни и со своей возлюбленной планирует завести детей. 5 апреля 2021 года у Калкина и Сонг родился сын.

Теги: мода, актер, бренд, Один дома, шоу, Маколей Калкин, Gucci, показ
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