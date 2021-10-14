"Им никогда не заменить Калкина". Первый трейлер ремейка "Один дома" за сутки собрал почти в три раза больше дизлайков, чем лайков. Видео

Главную роль в ремейке сыграл 12-летний Арчи Йейтс – он воплотил на экране 10-летнего персонажа по имени Макс Мерсер. Премьера фильма состоится 12 ноября на Disney+.

По сюжету родители Мерсера отправляются на каникулы в Японию, но по стечению обстоятельств забывают взять с собой сына. Мерсеру предстоит защитить дом от грабителей. Авторами сценария ремейка являются Мики Дей и Стритер Сейделл.

Менее чем за сутки трейлер посмотрели 1 млн раз, при этом на момент публикации новости видео собрало 20 тыс. дизлайков, что почти в три раза больше количества лайков. По мнению большинства зрителей, "Один дома" – тот фильм, который не нуждается в перезапуске.

"Им никогда не заменить Маколея Калкина, он был чудесным, веселым и самым лучшим. Даже по истечении стольких лет. "Один дома" и "Один дома 2" – самые лучшие фильмы про Рождество", – отреагировали в комментариях пользователи сети.

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Видео: 20th Century Studios / YouTube



