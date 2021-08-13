12-летний Йейтс сыграет главную роль в ремейке рождественской комедии "Один дома"

Известно, что участие в съемках картины примут актеры Тим Симонс, Элли Маки, Эшлин Би, Кенан Томпсон, Пит Холмс. Главную роль сыграет Арчи Йейтс – он воплотит персонажа по имени Макс Мерсер, отмечает издание Deadline.

По сюжету, родители Мерсера отправляются на каникулы в Японию, но по стечению обстоятельств забывают взять с собой сына. Мерсеру предстоит защитить дом от грабителей.

Авторами сценария ремейка являются Мики Дей и Стритер Сейделл.

Контекст:

12-летний Арчи Йейтс ранее снимался в комедийной драме "Кролик Джоджо" (2019). За свою роль он был номинирован на премию Critics 'Choice Movie Award в категории "Лучший молодой актер", но не получил ее.

О планах киностудии Disney снять ремейк на фильм "Один дома" стало известно в 2019 году.

Оригинальная версия фильма "Один дома" вышла в 1990 году. Главную роль исполнил 10-летний на тот момент актет Маколей Калкин. По сюжету его семья отправляется из Чикаго в Европу на Рождество. В спешке родители забывают одного из своих детей дома.



