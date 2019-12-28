Канадский телеканал удалил кадры с Трампом из фильма "Один дома – 2"

Президент США Дональд Трамп пошутил, что без него фильм "Один дома – 2" не будет прежним.

Трамп появился в "Один дома – 2" на семь секунд Скриншот: Every Donald Trump Cameo Ever / YouTube

Канадская телерадиокомпания CBC удалила кадры с президентом США Дональдом Трампом из фильма "Один дома – 2". В компании 26 декабря заявили, что редактирование киноленты произошло в 2014 году.

CBC прокомментировала удаление сцен после жалоб в соцсетях на то, что действия телекомпании были политически мотивированными.

Телерадиокомпания данные обвинения отвергла и заявила, что кроме семисекундной сцены при участии Трампа, удалили фрагменты общей длительностью около восьми минут, чтобы освободить эфирное время для рекламы.

В комедии 1992 года Трамп сыграл самого себя – владельца отеля в Нью-Йорке, где главный герой Кевин Маккаллистер оказывается с кредитной картой отца. В небольшом эпизоде он говорит мальчику, как пройти в холл.

Трамп отреагировал на удаление сцен шуткой.

"Фильм никогда не будет прежним! (Просто шучу)", – написал он.

The movie will never be the same! (just kidding) https://t.co/FogquK1ei7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019

В другом твите американский президент упомянул премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

"Думаю, Джастину Т. не очень нравится, когда я заставляю его платить за НАТО или торговлю!" – говорится в сообщении Трампа.

I guess Justin T doesn’t much like my making him pay up on NATO or Trade! https://t.co/sndS7YvIGR — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019

24 декабря американский лидер заявлял, что гордится своим участием в съемках рождественской комедии.