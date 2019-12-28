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Канадский телеканал удалил кадры с Трампом из фильма "Один дома – 2"

Президент США Дональд Трамп пошутил, что без него фильм "Один дома – 2" не будет прежним.

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Трамп появился в "Один дома 2" на семь секунд
Трамп появился в "Один дома – 2" на семь секунд
Скриншот: Every Donald Trump Cameo Ever / YouTube

Канадская телерадиокомпания CBC удалила кадры с президентом США Дональдом Трампом из фильма "Один дома – 2". В компании 26 декабря заявили, что редактирование киноленты произошло в 2014 году.

CBC прокомментировала удаление сцен после жалоб в соцсетях на то, что действия телекомпании были политически мотивированными.

Телерадиокомпания данные обвинения отвергла и заявила, что кроме семисекундной сцены при участии Трампа, удалили фрагменты общей длительностью около восьми минут, чтобы освободить эфирное время для рекламы.

В комедии 1992 года Трамп сыграл самого себя – владельца отеля в Нью-Йорке, где главный герой Кевин Маккаллистер оказывается с кредитной картой отца. В небольшом эпизоде он говорит мальчику, как пройти в холл.

Трамп отреагировал на удаление сцен шуткой.

"Фильм никогда не будет прежним! (Просто шучу)", – написал он.

В другом твите американский президент упомянул премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

"Думаю, Джастину Т. не очень нравится, когда я заставляю его платить за НАТО или торговлю!" – говорится в сообщении Трампа.

24 декабря американский лидер заявлял, что гордится своим участием в съемках рождественской комедии.

Теги: США, Рождество, НАТО, Канада, фильм, Дональд Трамп, соцсети, обвинения, Один дома
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