Звезда комедии "Один дома" Маколей Калкин женится на матери своего сына

В публикации отмечается, что папарацци удалось сфотографировать 33-летнюю Сонг во время прогулки в Беверли-Хиллз в понедельник. Также в объектив камер попало кольцо с бриллиантом на безымянном пальце ее левой руки.

"С тех пор, как у Маколея и Бренды родился сын, им нравится быть вместе. Быть семьей. И помолвка – естественный следующий шаг для них. Они с нетерпением ждут совместного будущего", – цитирует издание эксклюзивного инсайдера.