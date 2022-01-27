Звезда комедии "Один дома" Маколей Калкин женится на матери своего сына

В публикации отмечается, что папарацци удалось сфотографировать 33-летнюю Сонг во время прогулки в Беверли-Хиллз в понедельник. Также в объектив камер попало кольцо с бриллиантом на безымянном пальце ее левой руки.
"С тех пор, как у Маколея и Бренды родился сын, им нравится быть вместе. Быть семьей. И помолвка – естественный следующий шаг для них. Они с нетерпением ждут совместного будущего", – цитирует издание эксклюзивного инсайдера.
Калкин начал встречаться с актрисой Брендой Сонг в 2017 году. В 2018-м в подкасте The Joe Rogan Experience он рассказал, что обустраивает свою жизнь, перешел на здоровый образ жизни и со своей возлюбленной планирует завести детей. 5 апреля 2021 года у Калкина и Сонг родился сын. Новорожденному дали имя Дакота в честь погибшей в 2008 году сестры Калкина.
Калкин прославился в 10 лет, сыграв главную роль в картине "Один дома". Также он снимался в фильмах "Дядюшка Бак", "Моя дочь", "Добрый сынок", "Наравне с отцом", "Богатенький Ричи", "Повелитель страниц".