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25 июля, 2021
 
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Звезда "Крепостной" Сагайдачная засветила ягодицы в бикини

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Сагайдачная обрела популярность после роли Марины Дунаевой в "Красной королеве"
Сагайдачная обрела популярность после роли Марины Дунаевой в "Красной королеве"
Фото: annasagaidachnaya / Instagram

Актриса и звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная 25 июля в своем Instagram поделилась пляжным снимком.

На фото актриса в черном бикини продемонстрировала подтянутую фигуру. Пост она подписала: "Мамочка на пляже".

"Красивая фигура у вас, всем бы такую, вы молодец", – прокомментировала _magic_bird__.

"Классная", – отметил mixannka.

Контекст:

Анна Сагайдачная – украинская актриса, номинант национальной телевизионной премии "Телетриумф" в категории "Актриса телевизионного фильма/сериала". Обрела популярность после роли Марины Дунаевой в "Красной королеве", сейчас снимается в "Крепостной".

В 2018 году она вышла замуж за продюсера Евгения Третьякова, в августе 2019-го родила сына Тимура.

Теги: пляж, сериал "Крепостная", бикини, Анна Сагайдачная
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