Звезда "Крепостной" Сагайдачная засветила ягодицы в бикини

Сагайдачная обрела популярность после роли Марины Дунаевой в "Красной королеве" Фото: annasagaidachnaya / Instagram

На фото актриса в черном бикини продемонстрировала подтянутую фигуру. Пост она подписала: "Мамочка на пляже".

"Красивая фигура у вас, всем бы такую, вы молодец", – прокомментировала _magic_bird__.

"Классная", – отметил mixannka.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * Anna Sagaidachnaya (Tretiak) * (@annasagaidachnaya)