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02 января, 2023
 
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Звезда Marvel Реннер находится в реанимации с травмами, которые получил во время снегопада

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Медики оценивают состояние Реннера как критически стабильное
Медики оценивают состояние Реннера как критически стабильное
Фото: ЕРА

Американский актер Джереми Реннер 1 января был доставлен в реанимацию с травмами, которые получил в результате несчастного случая во время уборки снега. Об этом его представитель сообщил изданию Deadline.

Медики оценивают состояние актера как критически стабильное. Реннера доставили в клинику с помощью вертолета. Рядом с актером находятся его близкие.

Издание Reno Gazette-Journal сообщает, что у актера есть дом на западе штата Невада. В канун Нового года на штат обрушилась снежная буря, из-за чего многие дома были отключены от электричества.

Контекст:

Реннер  двукратный номинант на премию "Оскар" за главную роль в фильме "Повелитель бури" и роль второго плана в картине "Город воров". Он также известен по ролям в фильмах "Охотники на ведьм", "Миссия невыполнима: Протокол Фантом".

Реннер также исполнил роль Соколиного Глаза в шести эпизодах вселенной Marvel. 

Теги: зима, Джереми Реннер
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