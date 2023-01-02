Звезда Marvel Реннер находится в реанимации с травмами, которые получил во время снегопада

Медики оценивают состояние актера как критически стабильное. Реннера доставили в клинику с помощью вертолета. Рядом с актером находятся его близкие.

Издание Reno Gazette-Journal сообщает, что у актера есть дом на западе штата Невада. В канун Нового года на штат обрушилась снежная буря, из-за чего многие дома были отключены от электричества.