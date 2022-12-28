В США количество погибших из-за зимнего шторма возросло до 65

Смерти были зарегистрированы в 12 штатах: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин.

Большинство смертей (32) зафиксировали в округе Эри штата Нью-Йорк, где располагается самый пострадавший город Буффало. Его мэр Байрон Браун говорит, что шторм – "вероятно, самое худшее, что этот город видел более чем за 50 лет".

Руководитель округа Эри Марк Полонкраз 27 декабря рассказал, что 17 человек погибших нашли под открытым небом, трое были в автомобилях, трое убирали снег. Еще семь человек погибли без отопления, а один человек мог погибнуть, потому что медикам не удавалось доехать из-за сложных погодных условий.

* #BREAKING: Wild scene from Buffalo as homes are fully covered in ice



* #Buffalo | #NY



Jaw dropping video shows houses covered in ice homes near the water were encased in ice and dripping with icicles from Powerful winds and strong waves from Lake Erie pic.twitter.com/q9GFeEhE6u — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 25, 2022

В округе Эри на время даже ввели запрет на вождение для гражданских автомобилей из-за непогоды. Позже запрет был сокращен до рекомендации для некоторых частей округа, но оставался в силе в Буффало и Лакаванне.