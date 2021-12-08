Звезда сериала "Дикая Роза", 69-летняя Вероника Кастро показала 47-летнего сына-музыканта

"Я уже хочу отпраздновать. С днем рождения, любимый", – подписала фото актриса.

Контекст:

Вероника Кастро приобрела мировую известность после премьеры сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза".

С 1990-х годов она была ведущей шоу-программ на телевидении. В 2018 году актриса снялась в сериале "Дом цветов", сыграв роль хозяйки цветочного бизнеса. В октябре 2019 года Вероника Кастро объявила об окончании кинокарьеры.

В конце мая 2021 года брат актрисы, продюсер Хосе Альберто Кастро заявил, что из-за давней травмы спины она больше не снимается в кино.

Кастро не замужем. От предыдущих отношений у нее есть два сына: Кристиан Кастро (1974) и Мишель (1981).