Бульвар Шоубиз
 
03 сентября, 2020
 
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Звезда сериала "Пацаны" Куэйд сыграет в перезапуске хоррора "Крик"

Фильм "Крик" с участием американского актера Джека Куэйда выйдет в 2022 году.

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Какая роль достанется Куэйду, пока неизвестно
Какая роль достанется Куэйду, пока неизвестно
Фото: jack_quaid / Instagram

Звезда сериала "Пацаны", американский актер Джек Куэйд сыграет в перезапуске хоррора "Крик". Об этом сообщает Variety.

Какая роль достанется Куэйду, пока неизвестно.

Режиссеры фильма – Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт.

В новом "Крике" роли исполнят также Кортни Кокс и Дэвид Аркетт. Они исполнят роли, в которых предстали в прошлых лентах франшизы, – репортера Гейл Уэзерс и шерифа Дьюи.

Съемки начнутся в конце 2020 года. Предварительная дата релиза картины – 14 января 2022 года.

Первый фильм франшизы "Крик" вышел в 1996 году. Картину снял Уэс Крэйвен. Главный героиней является Сидни Прескотт, которую преследует человек в маске. Предстоящая картина станет пятой во франшизе. Предыдущая вышла в 2011 году.

Теги: фильм, актер, Уэс Крэйвен, Кортни Кокс, хоррор, Джек Куэйд
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