Звезда сериала "Теория большого взрыва" объявила о своей беременности

Куоко выложила несколько фото со своим парнем – 40-летним американским актером Томом Пелфри. На некоторых снимках актеры позируют с тестами на беременность. На других – разрезают торт и узнают, что у них родится девочка.

"Малышка Пелфри появится в 2023 году. Я на седьмом небе от счастья… Я люблю тебя, Том Пелфри!" – написала Куоко.

О своих отношениях актеры заявили в марте этого года. Для обоих это будет первый ребенок.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kaley Cuoco (@kaleycuoco)