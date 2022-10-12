Звезда сериала "Теория большого взрыва" объявила о своей беременности

Куоко выложила несколько фото со своим парнем – 40-летним американским актером Томом Пелфри. На некоторых снимках актеры позируют с тестами на беременность. На других – разрезают торт и узнают, что у них родится девочка.
"Малышка Пелфри появится в 2023 году. Я на седьмом небе от счастья… Я люблю тебя, Том Пелфри!" – написала Куоко.
О своих отношениях актеры заявили в марте этого года. Для обоих это будет первый ребенок.
Переглянути цей допис в Instagram
Актриса Кейли Куоко стала популярной в 2007 году, когда вышел сериал "Теория большого взрыва". Сейчас актриса играет главную роль в сериале "Бортпроводница".