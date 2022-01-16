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16 января, 2022
 
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Звезда сериала "Твин Пикс" 62-летний Кайл Маклахлен вышел на подиум на показе Prada в Милане

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Маклахлен прошел по подиуму в длинном темно-синем пальто и голубых брюках
Маклахлен прошел по подиуму в длинном темно-синем пальто и голубых брюках
Фото: kyle_maclachlan / Instagram

Американский актер, известный по роли специального агента ФБР Дейла Купера в телесериале "Твин Пикс", 62-летний Кайл Маклахлен вышел на подиум в качестве модели на показе осенне-зимней мужской коллекции Prada в Милане. Соответствующие фото 16 января были опубликованы на странице актера в Instagram.

Маклахлен прошел по подиуму в длинном темно-синем пальто и голубых брюках. Его образ был дополнен голубыми перчатками.

16 января видео с показа было опубликовано на официальном аккаунте модного дома Prada в Instagram.

"Здесь ценится повседневная реальность, ее знаки и обозначения заменяются знаками элегантности и изысканности", – указано в подписи к публикации.

Контекст:

Кайл Маклахлен родился 22 февраля 1959 года в Вашингтоне (США). Известность ему принесла роль специального агента ФБР Дейла Купера в телесериале американского режиссера Дэвида Линча "Твин Пикс". С 2002 года он женат на американской публицистке Дезри Грубер. В 2008 году у пары родился сын Каллум Лайон.

С апреля 2020 года бельгийский дизайнер Раф Симонс стал креативным директором итальянского дома моды Prada и начал работать в соавторстве с внучкой основателя марки Миуччей Прада.

Теги: Твин Пикс, сериал, актер, модель, Кайл Маклахлен, Prada, дизайнер
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