Звезда сериала "Твин Пикс" 62-летний Кайл Маклахлен вышел на подиум на показе Prada в Милане

Маклахлен прошел по подиуму в длинном темно-синем пальто и голубых брюках. Его образ был дополнен голубыми перчатками.

16 января видео с показа было опубликовано на официальном аккаунте модного дома Prada в Instagram.

"Здесь ценится повседневная реальность, ее знаки и обозначения заменяются знаками элегантности и изысканности", – указано в подписи к публикации.

Контекст:

Кайл Маклахлен родился 22 февраля 1959 года в Вашингтоне (США). Известность ему принесла роль специального агента ФБР Дейла Купера в телесериале американского режиссера Дэвида Линча "Твин Пикс". С 2002 года он женат на американской публицистке Дезри Грубер. В 2008 году у пары родился сын Каллум Лайон.

С апреля 2020 года бельгийский дизайнер Раф Симонс стал креативным директором итальянского дома моды Prada и начал работать в соавторстве с внучкой основателя марки Миуччей Прада.