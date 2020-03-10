Звезда "Великолепного века" Эргенч стал отцом во второй раз

У звезды сериала "Великолепный век" Халита Эргенча родился сын.

Эргенч живет с браке с женой Бергюзар Корель десять лет Фото: berguzarkorel / Instagram

49-летний турецкий актер Халит Эргенч стал отцом во второй раз. Об этом сообщило издание Haber Turk 9 марта.

Жена актера, его 37-летняя коллега Бергюзар Корель, родила мальчика. Ребенка назвали Ханом.

Эргенч и Корель живут в браке 10 лет. У пары есть девятилетний сын Али. Для Эргенча этот брак второй. С первой супругой, актрисой Гизем Сойсалди, он прожил полтора года, получив развод в 2008-м. С Корель, своей нынешней женой, Эргенч познакомился на съемках сериала "1001 ночь".

Широкую известность Эргенчу принесла роль султана Сулеймана в сериале "Великолепный век".