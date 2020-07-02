Звезда "Великолепного века" Карахан оголила ноги, плечи и живот

Турецкая актриса Пелин Карахан, звезда сериала "Великолепный век", показала тело в купальнике.

Карахан показала, как отдыхает в саду Фото: pelinkarahan / Instagram

35-летняя турецкая актриса Пелин Карахан поделилась в Instagram снимком, сделанным в саду. Она позировала в купальнике и длинном парео, завязанном на талии, демонстрируя голые ноги, плечи и живот.

Подписчики преимущественно отреагировали лайками, смайлами и эмодзи с символом огня.

"Шикарна", – написала yliya4konstantinovna.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pelin Karahan (@pelinkarahan) 30 Июн 2020 в 3:54 PDT

Пелин Карахан наиболее известна по роли Михримах-султан, дочери Хюррем (Роксоланы) в сериале "Великолепный век". Она экранная дочь главной героини Мерьем Узерли в этом проекте.