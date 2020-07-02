Звезда "Великолепного века" Карахан оголила ноги, плечи и живот

35-летняя турецкая актриса Пелин Карахан поделилась в Instagram снимком, сделанным в саду. Она позировала в купальнике и длинном парео, завязанном на талии, демонстрируя голые ноги, плечи и живот.
Подписчики преимущественно отреагировали лайками, смайлами и эмодзи с символом огня.
"Шикарна", – написала yliya4konstantinovna.
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Пелин Карахан наиболее известна по роли Михримах-султан, дочери Хюррем (Роксоланы) в сериале "Великолепный век". Она экранная дочь главной героини Мерьем Узерли в этом проекте.