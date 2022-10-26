﻿Звезда "Великолепного века" станет папой во второй раз

Фото актриса не подписала, но поставила сердечко. Многочисленные поклонники пары уже поздравили Фахрие и Бурака с грядущим пополнением.

Контекст:

Бурак Озчивит родился 24 декабря 1984 года в Стамбуле (Турция). С 2003-го по 2007 год он работал в модельном бизнесе. В 2003 году Озчивит получил награду "Лучшая модель Турции", а в 2005-м занял второе место в конкурсе "Лучшая модель мира". Участие в сериалах "Великолепный век" и "Королек – птичка певчая" принесло ему мировую популярность.

С Фахрие Эвджен актер познакомился на съемках сериала "Королек – птичка певчая". В марте 2017-го в Германии пара обручилась, а в июне 2017 года в Стамбуле Озчивит и Эвджен поженились. 13 апреля 2019 года у супругов родился сын Каран.