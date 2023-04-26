Бульвар Шоубиз
 
26 апреля, 2023
 
Рецепты

Чизкейк по этому рецепту получится "божественно вкусным". Как приготовить дома "нежный десерт с шелковистой текстурой"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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После выпекания чизкейк должен остыть в открытой духовке, а когда остынет, его надо поставить в холодильник минимум на пять часов, а лучше на ночь
После выпекания чизкейк должен остыть в открытой духовке, а когда остынет, его надо поставить в холодильник минимум на пять часов, а лучше на ночь
Фото: depositphotos.com

Автор украинского кулинарного Instagram-блога "Смачні рецепти на кожен день" на своей странице в соцсети поделилась рецептом чизкейка.

"Это божественно вкусный чизкейк с нежной, шелковистой текстурой. Мои домашние ценители говорят, что еще нигде и никогда не ели лучшего", – анонсировала десерт блогер.

Тесто

  • 300 г печенья;
  • 120 г сливочного масла.

Сырная масса

  • 500 г сливочного сыра;
  • 420 мл сливок жирностью от 30%;
  • 130 г сахарная пудра; 
  • 2 пакетика ванильного сахара; 
  • 2 яйца;
  • 2 ст. л кукурузного крахмала.

Приготовление теста

  • сливочное масло растопите и дайте остыть; 
  • печенье измельчите в крошку блендером или скалкой;
  • в печенье влейте растопленное масло, перемешайте – тесто должно держать форму;
  • на дно разъемной формы диаметром 21 см выложите пергамент; 
  • масляную крошку выложите в форму и руками сформируйте дно и бортики высотой 5 см; 
  • поставьте тесто в морозильную камеру на 30 минут.

Приготовление сырной массы

  • в сыр добавьте сливки, перемешайте;
  • всыпьте сахарную пудру, ванильный сахар и добавьте яйца, перемешайте; 
  • в самом конце добавьте крахмал и перемешайте до однородности.

Формирование чизкейка

  • на основу из теста выложите сырную массу, разравняйте; 
  • форму с чизкейком поставьте на фольгу и подверните края для того, чтобы масло при выпекании не вытекло;
  • выпекаем чизкейк в заранее разогретой до 180 °С духовке 30 минут, затем убавляем температуру до 150 °С и печем еще 40 минут.

Нюансы

После выпекания середина чизкейка будет слегка жидкой. Блогер отмечает, что на этом этапе так и должно быть. После выпекания десерт должен остыть в открытой духовке, а когда остынет, его надо поставить в холодильник для полной стабилизации минимум на пять часов, а лучше на ночь. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: десерт, рецепт, чизкейк
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