Чизкейк по этому рецепту получится "божественно вкусным". Как приготовить дома "нежный десерт с шелковистой текстурой"

"Это божественно вкусный чизкейк с нежной, шелковистой текстурой. Мои домашние ценители говорят, что еще нигде и никогда не ели лучшего", – анонсировала десерт блогер.
Тесто
- 300 г печенья;
- 120 г сливочного масла.
Сырная масса
- 500 г сливочного сыра;
- 420 мл сливок жирностью от 30%;
- 130 г сахарная пудра;
- 2 пакетика ванильного сахара;
- 2 яйца;
- 2 ст. л кукурузного крахмала.
Приготовление теста
- сливочное масло растопите и дайте остыть;
- печенье измельчите в крошку блендером или скалкой;
- в печенье влейте растопленное масло, перемешайте – тесто должно держать форму;
- на дно разъемной формы диаметром 21 см выложите пергамент;
- масляную крошку выложите в форму и руками сформируйте дно и бортики высотой 5 см;
- поставьте тесто в морозильную камеру на 30 минут.
Приготовление сырной массы
- в сыр добавьте сливки, перемешайте;
- всыпьте сахарную пудру, ванильный сахар и добавьте яйца, перемешайте;
- в самом конце добавьте крахмал и перемешайте до однородности.
Формирование чизкейка
- на основу из теста выложите сырную массу, разравняйте;
- форму с чизкейком поставьте на фольгу и подверните края для того, чтобы масло при выпекании не вытекло;
- выпекаем чизкейк в заранее разогретой до 180 °С духовке 30 минут, затем убавляем температуру до 150 °С и печем еще 40 минут.
Нюансы
После выпекания середина чизкейка будет слегка жидкой. Блогер отмечает, что на этом этапе так и должно быть. После выпекания десерт должен остыть в открытой духовке, а когда остынет, его надо поставить в холодильник для полной стабилизации минимум на пять часов, а лучше на ночь.
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram