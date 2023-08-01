Бульвар Шоубиз
 
01 августа, 2023
 
Рецепты

"Даже лень не успела напасть, а вам уже вкусно". Простой рецепт аджики на зиму

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Аджика по рецепту Клопотенко готовится быстро
Аджика по рецепту Клопотенко готовится быстро
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинар Евгений Клопотенко на своей странице в Instagram поделился с подписчиками рецептом приготовления острой закуски.

"Кто это? Что это? Это моя лень смотрит тихонько, как просто я делаю аджику. И ей даже дыхание перехватывает. Потому что, во-первых, это очень просто, а во-вторых, очень остро", – отметил кулинар.

Ингредиенты:

  • 1 кг томатов;
  • 500 г сладкого перца;
  • 100 мл растительного масла;
  • 1 ст. л. соли;
  • 2 ст. л. сахара;
  • 6–7 ст. л. кетчупа чили;
  • одна головка чеснока;
  • 30 мл уксуса.

Приготовление

  1. Томаты, сладкий перец нарезать и перебить в блендере до однородности.
  2. Вылить в кастрюлю и варить примерно 30 минут.
  3. Добавить растительное масло, соль, сахар, кетчуп чили. Перемешать, добавить головку очищенного, выдавленного через пресс чеснока. Влить уксус и варить еще 5 минут.
  4. Закрыть в стерилизованные банки.

"Даже лень не успела напасть, а вам уже вкусно", – добавил Клопотенко.

Контекст:

В 2015 году Евгений Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил его в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

В 2021 году Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Теги: Евгений Клопотенко, рецепт, консервация, рецепты, аджика
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