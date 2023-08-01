"Даже лень не успела напасть, а вам уже вкусно". Простой рецепт аджики на зиму

"Кто это? Что это? Это моя лень смотрит тихонько, как просто я делаю аджику. И ей даже дыхание перехватывает. Потому что, во-первых, это очень просто, а во-вторых, очень остро", – отметил кулинар.

Ингредиенты:

1 кг томатов;

500 г сладкого перца;

100 мл растительного масла;

1 ст. л. соли;

2 ст. л. сахара;

6–7 ст. л. кетчупа чили;

одна головка чеснока;

30 мл уксуса.

Приготовление

Томаты, сладкий перец нарезать и перебить в блендере до однородности. Вылить в кастрюлю и варить примерно 30 минут. Добавить растительное масло, соль, сахар, кетчуп чили. Перемешать, добавить головку очищенного, выдавленного через пресс чеснока. Влить уксус и варить еще 5 минут. Закрыть в стерилизованные банки.

"Даже лень не успела напасть, а вам уже вкусно", – добавил Клопотенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)