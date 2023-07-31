Бульвар Шоубиз
 
31 июля, 2023
 
Рецепты

"Очень вкусный и быстрый рецепт!" Пицца из молодой кукурузы

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Количество сыра для пиццы можно регулировать по желанию
Количество сыра для пиццы можно регулировать по желанию
Фото: depositphotos.com

Украинский ресторатор и кулинар Владимир Ярославский в Instagram поделился рецептом приготовления пиццы из кукурузы.

"Очень вкусный и быстрый рецепт! Пока длится сезон – обязательно попробуйте приготовить дома", – посоветовал кулинар.

Ингредиенты на форму диаметром 26 см:

  • 1,5 средних початков кукурузы (зерен – 240 г);
  • одно большое яйцо;
  • 40–45 г муки;
  • соль, орегано – по вкусу;
  • 200 г соуса из томатов;
  • 100 г томатов черри;
  • 75–90 г сыра Гауда;
  • 75–90 г сыра Чеддер;
  • оливковое масло.

Приготовление

  1. Зерна кукурузы из кочана срезать ножом, бросить в миску, добавить яйцо и соль, немного перебить блендером. Добавить муку и чабрец.
  2. Форму застелить пергаментом, смазать его оливковым маслом, выложить кукурузную массу, сверху – готовый томатный соус.
  3. Натереть сверху два вида сыра. Количество можно регулировать по желанию.
  4. Украсить томатами черри и посыпать сухим орегано.
  5. Поставить в прогретую до 200 ºС духовку на 20 минут.
Контекст:

Ярославский часто переосмысливает рецепты традиционных блюд. Недавно он поделился фирменным рецептом блинов и оладий, а также овсянки в виде тирамису.

Теги: ресторатор, кукуруза, рецепт, Владимир Ярославский, пицца, рецепты
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