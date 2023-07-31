"Очень вкусный и быстрый рецепт!" Пицца из молодой кукурузы

Количество сыра для пиццы можно регулировать по желанию Фото: depositphotos.com

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"Очень вкусный и быстрый рецепт! Пока длится сезон – обязательно попробуйте приготовить дома", – посоветовал кулинар.

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