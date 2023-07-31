"Очень вкусный и быстрый рецепт!" Пицца из молодой кукурузы

"Очень вкусный и быстрый рецепт! Пока длится сезон – обязательно попробуйте приготовить дома", – посоветовал кулинар.
Ингредиенты на форму диаметром 26 см:
- 1,5 средних початков кукурузы (зерен – 240 г);
- одно большое яйцо;
- 40–45 г муки;
- соль, орегано – по вкусу;
- 200 г соуса из томатов;
- 100 г томатов черри;
- 75–90 г сыра Гауда;
- 75–90 г сыра Чеддер;
- оливковое масло.
Приготовление
- Зерна кукурузы из кочана срезать ножом, бросить в миску, добавить яйцо и соль, немного перебить блендером. Добавить муку и чабрец.
- Форму застелить пергаментом, смазать его оливковым маслом, выложить кукурузную массу, сверху – готовый томатный соус.
- Натереть сверху два вида сыра. Количество можно регулировать по желанию.
- Украсить томатами черри и посыпать сухим орегано.
- Поставить в прогретую до 200 ºС духовку на 20 минут.
Контекст:
Ярославский часто переосмысливает рецепты традиционных блюд. Недавно он поделился фирменным рецептом блинов и оладий, а также овсянки в виде тирамису.