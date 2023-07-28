Черничные оладьи. Веганский и обычный рецепты

Оладьи перед подачей нужно украсить ягодами Фото: depositphotos.com

"Вы можете удивить детей или свою половинку, приготовив что-нибудь вкусное, полезное и еще и с поразительным цветом", – отметил кулинар.

Ингредиенты на две большие и три средние порции:

100 г черники;

100 г вишни без косточек;

70 мл воды (при приготовлении не веганских оладий – 35 мл воды);

35 г сахара (или один банан);

15 г растительного масла без запаха;

140 г муки;

20 г заменителя яйца (или 20 г муки и 5 г разрыхлителя), а если готовите не веганские оладьи – одно большое яйцо и 5 г разрыхлителя;

масло для жарки;

веганская сгущенка;

ягоды для украшения.

Приготовление

Ягоды разморозить, добавить воду и заменитель яиц, погружным блендером в стакане сделать однородную массу. Добавить в массу сахар, растительное масло, перемешать, добавить просеянную муку вместе с разрыхлителем.

Жарить на сковороде на растительном масле и на небольшом огне с обеих сторон.

Переворачивать оладьи нужно осторожно и аккуратно, чтобы не разломать.

Перед подачей полить сгущенкой и посыпать ягодами.