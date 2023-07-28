Черничные оладьи. Веганский и обычный рецепты

"Вы можете удивить детей или свою половинку, приготовив что-нибудь вкусное, полезное и еще и с поразительным цветом", – отметил кулинар.
Ингредиенты на две большие и три средние порции:
Приготовление
Ягоды разморозить, добавить воду и заменитель яиц, погружным блендером в стакане сделать однородную массу. Добавить в массу сахар, растительное масло, перемешать, добавить просеянную муку вместе с разрыхлителем.
Жарить на сковороде на растительном масле и на небольшом огне с обеих сторон.
Переворачивать оладьи нужно осторожно и аккуратно, чтобы не разломать.
Перед подачей полить сгущенкой и посыпать ягодами.
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Ярославский часто переосмысливает рецепты традиционных блюд. Недавно он поделился фирменным рецептом блинов и оладий, а также овсянки в виде тирамису.