Бульвар Шоубиз
 
28 июля, 2023
 
Рецепты

Черничные оладьи. Веганский и обычный рецепты

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Оладьи перед подачей нужно украсить ягодами
Оладьи перед подачей нужно украсить ягодами
Фото: depositphotos.com

Украинский ресторатор и кулинар Владимир Ярославский в Instagram поделился рецептом приготовления оладий из ягод.

"Вы можете удивить детей или свою половинку, приготовив что-нибудь вкусное, полезное и еще и с поразительным цветом", – отметил кулинар.

Ингредиенты на две большие и три средние порции:

  • 100 г черники;
  • 100 г вишни без косточек;
  • 70 мл воды (при приготовлении не веганских оладий – 35 мл воды);
  • 35 г сахара (или один банан);
  • 15 г растительного масла без запаха;
  • 140 г муки;
  • 20 г заменителя яйца (или 20 г муки и 5 г разрыхлителя), а если готовите не веганские оладьи – одно большое яйцо и 5 г разрыхлителя;
  • масло для жарки;
  • веганская сгущенка;
  • ягоды для украшения.

Приготовление

Ягоды разморозить, добавить воду и заменитель яиц, погружным блендером в стакане сделать однородную массу. Добавить в массу сахар, растительное масло, перемешать, добавить просеянную муку вместе с разрыхлителем.

Жарить на сковороде на растительном масле и на небольшом огне с обеих сторон.

Переворачивать оладьи нужно осторожно и аккуратно, чтобы не разломать.

Перед подачей полить сгущенкой и посыпать ягодами.

Контекст:

Ярославский часто переосмысливает рецепты традиционных блюд. Недавно он поделился фирменным рецептом блинов и оладий, а также овсянки в виде тирамису.

Теги: ресторатор, рецепт, Владимир Ярославский, оладьи, рецепты, черничные оладьи
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