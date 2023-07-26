Глазурь и соус для кукурузы. Рецепт от эксперта

Якутов очистил кукурузу от листьев, часть из них использовал для приготовления глазури.
Ингредиенты:
Ингредиенты для соуса ремулад:
Петрушку, каперсы и зеленый лук измельчить ножом. Добавить все остальные ингредиенты, перемешать смесь до однородной консистенции. Обильно покрыть готовую кукурузу соусом.
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Якутов был бренд-шефом одного из ресторанов Чернигова, с 2016 года аналогичную должность занимал в Киеве. В 2017 году в День Независимости Украины Якутов провел званый ужин в Совете Европы. Он стал одним из главных популяризаторов современной украинской кухни.
С 2021 года кулинар является судьей "Адской кухни", с 2022 года – эксперт проекта "На ножах".