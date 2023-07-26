Глазурь и соус для кукурузы. Рецепт от эксперта

В этом рецепте используется зелень и паприка Фото: depositphotos.com

Якутов очистил кукурузу от листьев, часть из них использовал для приготовления глазури.

Ингредиенты:

вода – 250 мл;

сливочное масло – 200 г;

тростниковый сахар – 2 ст. л.;

цедра одного лимона;

соль – 1 ст. л.;

тертый имбирь – 2 ст. л.;

листья от кукурузы – горстка.

Приготовление

В кастрюлю поместить кукурузные листья. Смешать все остальные ингредиенты там же, поставить на огонь и размешать до однородной массы. С помощью пищевой кисти распределить глазурь по поверхности выложенной на гриль кукурузы. Оставить кукурузу жариться до готовности.

Ингредиенты для соуса ремулад:

майонез – 200 мл;

дижонская горчица – 2 ст. л.;

петрушка – 2 ст. л.;

лук зеленый – 3 ст. л.;

каперсы – 2 ст. л.;

вустерский соус – 1 ч. л.;

соленые огурцы – 4 ст. л.;

паприка – 1 ч. л.;

чили – щепотка.

Приготовление

Петрушку, каперсы и зеленый лук измельчить ножом. Добавить все остальные ингредиенты, перемешать смесь до однородной консистенции. Обильно покрыть готовую кукурузу соусом.

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