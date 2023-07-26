Бульвар Шоубиз
 
26 июля, 2023
 
Рецепты

Глазурь и соус для кукурузы. Рецепт от эксперта

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В этом рецепте используется зелень и паприка
В этом рецепте используется зелень и паприка
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинар Алекс Якутов показал, как готовит кукурузу на гриле. Видео он разместил в Instagram.

Якутов очистил кукурузу от листьев, часть из них использовал для приготовления глазури.

Ингредиенты:

  • вода – 250 мл;
  • сливочное масло – 200 г;
  • тростниковый сахар – 2 ст. л.;
  • цедра одного лимона;
  • соль – 1 ст. л.;
  • тертый имбирь – 2 ст. л.;
  • листья от кукурузы – горстка.
Приготовление
В кастрюлю поместить кукурузные листья. Смешать все остальные ингредиенты там же, поставить на огонь и размешать до однородной массы. С помощью пищевой кисти распределить глазурь по поверхности выложенной на гриль кукурузы. Оставить кукурузу жариться до готовности.

Ингредиенты для соуса ремулад:

  • майонез – 200 мл;
  • дижонская горчица – 2 ст. л.;
  • петрушка – 2 ст. л.;
  • лук зеленый – 3 ст. л.;
  • каперсы – 2 ст. л.;
  • вустерский соус – 1 ч. л.;
  • соленые огурцы – 4 ст. л.;
  • паприка – 1 ч. л.;
  • чили – щепотка.
Приготовление

Петрушку, каперсы и зеленый лук измельчить ножом. Добавить все остальные ингредиенты, перемешать смесь до однородной консистенции. Обильно покрыть готовую кукурузу соусом.

Контекст:

Якутов был бренд-шефом одного из ресторанов Чернигова, с 2016 года аналогичную должность занимал в Киеве. В 2017 году в День Независимости Украины Якутов провел званый ужин в Совете Европы. Он стал одним из главных популяризаторов современной украинской кухни.

С 2021 года кулинар является судьей "Адской кухни", с 2022 года – эксперт проекта "На ножах".

Теги: кукуруза, рецепт, соус, Алекс Якутов, рецепты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Был на реабилитации и "внезапно умер". Что известно о гибели аэроразведчика 95-й ОДШБ Годованого в киевской больнице
Был на реабилитации и "внезапно умер". Что известно о гибели аэроразведчика 95-й ОДШБ Годованого в киевской больнице
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Каспаров: Судя по графику поставок оружия, к марту 2024 года Украина будет иметь решающее военно-техническое превосходство над РФ
  Каспаров: Судя по графику поставок оружия, к марту 2024 года Украина будет иметь решающее военно-техническое превосходство над РФ
Дмитрий ГОРДОН
  Комаровский: Сейчас любой человек, который добровольно идет на фронт в России, – это человек однозначно умственно отсталый
  Комаровский: Сейчас любой человек, который добровольно идет на фронт в России, – это человек однозначно умственно отсталый
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
38-летняя Каминская показала, как бы в роли отца ее детей выглядели Арестович и Маск
38-летняя Каминская показала, как бы в роли отца ее детей выглядели Арестович и Маск
"Я его боюсь. Немного "жим-жим" было". Ефросинина рассказала Поляковой о конфликте с ее мужем, который произошел на дне рождения певицы
"Я его боюсь. Немного "жим-жим" было". Ефросинина рассказала Поляковой о конфликте с ее мужем, который произошел на дне рождения певицы
Галина ГРИШИНА
Дорофеева, которая недавно вышла замуж, поделилась с подписчиками радостной новостью
Дорофеева, которая недавно вышла замуж, поделилась с подписчиками радостной новостью
Как сделать многослойный яркий летний маникюр с интересным эффектом. Видео
Как сделать многослойный яркий летний маникюр с интересным эффектом. Видео
Жена Резникова: Я постоянно чему-то учусь. То, что зарабатываю, вкладываю во что-то, что мне снова помогает зарабатывать
Жена Резникова: Я постоянно чему-то учусь. То, что зарабатываю, вкладываю во что-то, что мне снова помогает зарабатывать
Галина ГРИШИНА
Херли показала, как омолодила своего друга с помощью окрашивания волос и бороды. Видео
Херли показала, как омолодила своего друга с помощью окрашивания волос и бороды. Видео
Глазурь и соус для кукурузы. Рецепт от эксперта
Глазурь и соус для кукурузы. Рецепт от эксперта
Два способа приготовления стеклянной лапши – фунчозы – за 10 минут
Два способа приготовления стеклянной лапши – фунчозы – за 10 минут
Галина ГРИШИНА
Каменских рассказала о принятии себя и показала верхнюю часть бедер в ультрамини
Каменских рассказала о принятии себя и показала верхнюю часть бедер в ультрамини
"Чем вы занимаетесь?" Девушка Цимбалюка отреагировала на его совместные снимки со Златой Огневич
"Чем вы занимаетесь?" Девушка Цимбалюка отреагировала на его совместные снимки со Златой Огневич
Тоня Матвиенко о бывшей жене Мирзояна: Я откровенно сказала, что полюбила мужчину, который был в отношениях. Почему мне должно быть стыдно?
Тоня Матвиенко о бывшей жене Мирзояна: Я откровенно сказала, что полюбила мужчину, который был в отношениях. Почему мне должно быть стыдно?
Галина ГРИШИНА
"Будут здоровыми и урожайными". Как правильно поливать баклажаны
"Будут здоровыми и урожайными". Как правильно поливать баклажаны
"Чтобы победить врага, должны выиграть и информационную войну". У первой леди Украины появилась страница в еще одной соцсети
"Чтобы победить врага, должны выиграть и информационную войну". У первой леди Украины появилась страница в еще одной соцсети
Галина ГРИШИНА
Посыпьте этим вокруг помидоров – и соберете щедрый урожай. Эксперт рассказала, чем подкормить томаты, чтобы они легко переносили жару
Посыпьте этим вокруг помидоров – и соберете щедрый урожай. Эксперт рассказала, чем подкормить томаты, чтобы они легко переносили жару
Галина ГРИШИНА
Осадчая прокомментировала скандал, связанный с желанием Горбунова снимать сериал за 33 млн грн из бюджета
Осадчая прокомментировала скандал, связанный с желанием Горбунова снимать сериал за 33 млн грн из бюджета
Галина ГРИШИНА
37-летняя Фокс снялась в бюстгальтере, прикрывающем только часть бюста
37-летняя Фокс снялась в бюстгальтере, прикрывающем только часть бюста
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 