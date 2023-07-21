Сорбет из клубники и персика. Рецепт от эксперта

"Пока жаркая погода, а природа балует нас сезонным лакомством, насладимся домашним сорбетом", – написал Ярославский.
Ингредиенты:
- 500 г клубники;
- 1 кг персиков;
- 150 г сахара;
- 11 г пектина;
- 20–30 г сока лимона.
Приготовление
- Персики бланшировать в кипятке примерно 45 секунд и охладить в воде со льдом. Зачистить от кожуры, мякоть снять с косточки дольками.
- Клубнику помыть, зачистить от зеленых хвостиков, блендером сделать из нее пюре, добавить лимонный сок.
- Получившееся пюре поставить на огонь и сразу добавить сахар, который предварительно смешать с пектином. Венчиком размешать сахар, пока пюре едва теплое. Довести до кипения смесь, хорошо и интенсивно помешивая венчиком. Дать прокипеть не больше минуты.
- Добавить дольки персиков и еще прогреть смесь до закипания. Держать еще три-четыре минуты на огне, чтобы полностью хорошо прогрелся персик.
- Смесь перебить в однородную массу, попробовать на вкус. При необходимости можно добавить сахар или лимонный сок, охладить. Налить в емкость и поставить в морозилку на 6–7 часов.
- Пока смесь замораживается, ее надо помешивать, начиная с 3–4 часов заморозки.
- Когда сорбет готов, можно еще раз быстро "пробить" смесь блендером в чашке с горизонтальными лезвиями до однородной консистенции. Поставить в морозилку еще на полчаса.
Контекст:
Ярославский часто переосмысливает рецепты традиционных блюд. Недавно он поделился фирменным рецептом блинов и оладий, а также овсянки в виде тирамису.