Бульвар Шоубиз
 
21 июля, 2023
 
Рецепты

Сорбет из клубники и персика. Рецепт от эксперта

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Сорбет нужно замораживать 6 7 часов
Сорбет нужно замораживать 6–7 часов
Фото: depositphotos.com

Украинский ресторатор и кулинар Владимир Ярославский в Instagram поделился рецептом приготовления десерта из фруктов.

"Пока жаркая погода, а природа балует нас сезонным лакомством, насладимся домашним сорбетом", – написал Ярославский.

Ингредиенты:

  • 500 г клубники;
  • 1 кг персиков;
  • 150 г сахара;
  • 11 г пектина;
  • 20–30 г сока лимона.

Приготовление

  1. Персики бланшировать в кипятке примерно 45 секунд и охладить в воде со льдом. Зачистить от кожуры, мякоть снять с косточки дольками.
  2. Клубнику помыть, зачистить от зеленых хвостиков, блендером сделать из нее пюре, добавить лимонный сок.
  3. Получившееся пюре поставить на огонь и сразу добавить сахар, который предварительно смешать с пектином. Венчиком размешать сахар, пока пюре едва теплое. Довести до кипения смесь, хорошо и интенсивно помешивая венчиком. Дать прокипеть не больше минуты.
  4. Добавить дольки персиков и еще прогреть смесь до закипания. Держать еще три-четыре минуты на огне, чтобы полностью хорошо прогрелся персик.
  5. Смесь перебить в однородную массу, попробовать на вкус. При необходимости можно добавить сахар или лимонный сок, охладить. Налить в емкость и поставить в морозилку на 6–7 часов.
  6. Пока смесь замораживается, ее надо помешивать, начиная с 3–4 часов заморозки.
  7. Когда сорбет готов, можно еще раз быстро "пробить" смесь блендером в чашке с горизонтальными лезвиями до однородной консистенции. Поставить в морозилку еще на полчаса.
Контекст:

Ярославский часто переосмысливает рецепты традиционных блюд. Недавно он поделился фирменным рецептом блинов и оладий, а также овсянки в виде тирамису.

Теги: ресторатор, десерт, рецепт, Владимир Ярославский, рецепты, сорбет
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