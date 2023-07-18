Бульвар Шоубиз
 
18 июля, 2023
 
Рецепты

"Это вкусно". Как за 45 минут приготовить кабачковый пирог. Рецепт из семи ингредиентов

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Для кабачкового пирога понадобится кабачок, мука, яйца, подсолнечное масло, цедра лимона, разрыхлитель и сахар
Для кабачкового пирога понадобится кабачок, мука, яйца, подсолнечное масло, цедра лимона, разрыхлитель и сахар
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный блогер Алексей Крючков 18 июля в Instagram поделился рецептом вкусного кабачкового пирога.

"Это вкусно", – анонсировал блюдо блогер.

Продукты

  • 300 г цуккини или кабачков; 
  • 160 г сахара; 
  • 250 г муки;
  • цедра лимона;
  • 100 г подсолнечного масла без запаха; 
  • 2 яйца; 
  • 2 ч. л. разрыхлителя. 

Приготовление

  1. Смешайте яйца с сахаром, добавьте подсолнечное масло, цедру лимона и перемешайте. 
  2. Всыпьте муку и разрыхлитель. 
  3. Кабачок натрите на терке и добавьте в тесто. 
  4. Форму для выпекания смажьте маслом и переложите в нее тесто. 
  5. Выпекайте около 45 минут при температуре 180 °C.
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: рецепт, пирог, кабачки
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