Бульвар Шоубиз
 
14 июля, 2023
 
Рецепты

"100% уникальный рецепт ". Деруны из свеклы

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Свекольные деруны подают с соусом
Свекольные деруны подают с соусом
Фото: depositphotos.com

Проживающий в Швеции автор украинского Instagram-блога "Красиві рецепти. Гумор. Мотивація" Александр Огородников опубликовал рецепт приготовления дерунов из свеклы.

"На 100% уникальный рецепт дерунов", – отметил кулинар.

Ингредиенты на две порции:

  • картофель – 2 шт.;
  • свекла – 2 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • яйцо куриное – 1 шт.;
  • мука – 2 ст. л. с горкой;
  • соль, перец;
  • масло для жарки.

Ингредиенты для подачи:

  • пармезан;
  • слабосоленый лосось;
  • руккола.

Ингредиенты для соуса дзазики:

  • 250 г густого натурального йогурта;
  • огурец среднего размера – 2 шт.;
  • сок половины лимона;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • щепотка соли;
  • щепотка молотого перца;
  • щепотка сахара.

Приготовлени соуса

  1. Натрите огурец на большую терку и обязательно выжмите из него лишний сок.
  2. Смешайте в миске огурцы, раздавленный чеснок, сок лимона, соль и перец.
  3. Добавьте йогурт и перемешайте.

Приготовление дерунов

  1. Натрите картофель и свеклу на крупную терку, а лук на мелкую. 
  2. Добавьте к перетертым овощам куриное яйцо, муку, соль и перец и замешайте.
  3. На разогретую сковороду добавьте растительное масло, выложите одну столовую ложку овощей и жарьте на среднем огне 1,5–2 мин. с каждой стороны.
  4. Подавайте к столу со сметаной и укропом. Либо выложите к дерунам рукколу и несколько кусочков слабосоленого лосося.
Контекст:

Классические деруны готовят из картофеля. Простым рецептом этого блюда поделилась украинская актриса Анна Саливанчук.

Теги: рецепт, рецепты, Александр Огородников, деруны
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