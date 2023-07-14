"100% уникальный рецепт ". Деруны из свеклы

Классические деруны готовят из картофеля. Простым рецептом этого блюда поделилась украинская актриса Анна Саливанчук .

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Ингредиенты на две порции:

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