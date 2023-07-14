"100% уникальный рецепт ". Деруны из свеклы

"На 100% уникальный рецепт дерунов", – отметил кулинар.
Ингредиенты на две порции:
- картофель – 2 шт.;
- свекла – 2 шт.;
- лук – 1 шт.;
- яйцо куриное – 1 шт.;
- мука – 2 ст. л. с горкой;
- соль, перец;
- масло для жарки.
Ингредиенты для подачи:
- пармезан;
- слабосоленый лосось;
- руккола.
Ингредиенты для соуса дзазики:
- 250 г густого натурального йогурта;
- огурец среднего размера – 2 шт.;
- сок половины лимона;
- чеснок – 1 зубчик;
- щепотка соли;
- щепотка молотого перца;
- щепотка сахара.
Приготовлени соуса
- Натрите огурец на большую терку и обязательно выжмите из него лишний сок.
- Смешайте в миске огурцы, раздавленный чеснок, сок лимона, соль и перец.
- Добавьте йогурт и перемешайте.
Приготовление дерунов
- Натрите картофель и свеклу на крупную терку, а лук на мелкую.
- Добавьте к перетертым овощам куриное яйцо, муку, соль и перец и замешайте.
- На разогретую сковороду добавьте растительное масло, выложите одну столовую ложку овощей и жарьте на среднем огне 1,5–2 мин. с каждой стороны.
- Подавайте к столу со сметаной и укропом. Либо выложите к дерунам рукколу и несколько кусочков слабосоленого лосося.
Контекст:
Классические деруны готовят из картофеля. Простым рецептом этого блюда поделилась украинская актриса Анна Саливанчук.