Холодный борщ на кефире. Рецепт оригинальной окрошки от эксперта

"Что вы готовите в жару? Я обожаю окрошку, которую еще называют "холодным борщом". Украинцы традиционно готовили его летом, добавляли даже перетертые ягоды и фрукты и, конечно, были холодные блюда на домашней простокваше", – отметил Ярославский.

Ингредиенты на две порции:

350 г кефира 1% жирности;

два яйца;

25 г нежной горчицы;

80 г огурца;

60 г редиса;

80 г картофеля отварного;

120–150г листьев щавеля;

зелень петрушки, лука, укроп;

соль.

Приготовление

Яйца сварить вкрутую. Разделить на желток и белок. Желтки перетереть с солью и горчицей. Листья щавеля очистить от стебля и перебить кефиром до однородной консистенции. Добавить в желтки, перемешать. Мелко порезать белки от яйца, огурцы, редис, отварной картофель и зелень. Все добавить в смесь с кефиром, снова добавить соль (можно также черный перец, по желанию) и проверить, достаточно ли вкусно, нравится ли густота. Оставить в холодильнике настояться на протяжении 30 минут, и можно пробовать.