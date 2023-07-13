Холодный борщ на кефире. Рецепт оригинальной окрошки от эксперта

"Что вы готовите в жару? Я обожаю окрошку, которую еще называют "холодным борщом". Украинцы традиционно готовили его летом, добавляли даже перетертые ягоды и фрукты и, конечно, были холодные блюда на домашней простокваше", – отметил Ярославский.
Ингредиенты на две порции:
- 350 г кефира 1% жирности;
- два яйца;
- 25 г нежной горчицы;
- 80 г огурца;
- 60 г редиса;
- 80 г картофеля отварного;
- 120–150г листьев щавеля;
- зелень петрушки, лука, укроп;
- соль.
Приготовление
- Яйца сварить вкрутую. Разделить на желток и белок.
- Желтки перетереть с солью и горчицей.
- Листья щавеля очистить от стебля и перебить кефиром до однородной консистенции. Добавить в желтки, перемешать.
- Мелко порезать белки от яйца, огурцы, редис, отварной картофель и зелень.
- Все добавить в смесь с кефиром, снова добавить соль (можно также черный перец, по желанию) и проверить, достаточно ли вкусно, нравится ли густота.
- Оставить в холодильнике настояться на протяжении 30 минут, и можно пробовать.
Контекст:
Ярославский часто переосмысливает рецепты традиционных блюд. Недавно он поделился фирменным рецептом блинов и оладий, а также овсянки в виде тирамису.