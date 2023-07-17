Бульвар Шоубиз
 
17 июля, 2023
 
Рецепты

Льняная детокс-каша. Пошаговый рецепт

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Льяную кашу называют одной из самых полезных
Льяную кашу называют одной из самых полезных
Фото: depositphotos.com

Автор украинского Instagram-блога о похудении и здоровом образе жизни irena_sportpro поделилась рецептом приготовления льняной детокс-каши.

"Льняная каша – одна из самых полезных. Лен чистит кишечник, помогает улучшить обмен веществ", – отметила автор блога.

Продукты на три порции

  • 5 ст. л. льна; 
  • 500 мл воды; 
  • один банан; 
  • 40 г изюма или фиников; 
  • 50 мл растительного молока; 
  • 30 г орешков; 
  • малина, кунжут, кокосовая стружка по вкусу.

Приготовление

  1. Лен замочите в теплой воде на несколько часов, чтобы выделился желатин.
  2. Взбейте блендером вместе с водой. 
  3. Добавьте банан и снова взбейте. 
  4. Перелейте в кастрюлю, добавьте изюм и молоко. Доведите до кипения и снова взбейте блендером.
  5. Добавьте сахар или заменители, а также фрукты.
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: рецепт, каша
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