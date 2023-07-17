Льняная детокс-каша. Пошаговый рецепт

"Льняная каша – одна из самых полезных. Лен чистит кишечник, помогает улучшить обмен веществ", – отметила автор блога.
Продукты на три порции
- 5 ст. л. льна;
- 500 мл воды;
- один банан;
- 40 г изюма или фиников;
- 50 мл растительного молока;
- 30 г орешков;
- малина, кунжут, кокосовая стружка по вкусу.
Приготовление
- Лен замочите в теплой воде на несколько часов, чтобы выделился желатин.
- Взбейте блендером вместе с водой.
- Добавьте банан и снова взбейте.
- Перелейте в кастрюлю, добавьте изюм и молоко. Доведите до кипения и снова взбейте блендером.
- Добавьте сахар или заменители, а также фрукты.