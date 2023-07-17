  Смородиновое варенье с добавлением ароматных трав. Эксперт поделилась проверенным рецептом

"Предлагаю привычное смородиновое варенье приготовить по-новому, с ароматными травами. Они придают едва заметный запах, который прекрасно подчеркивает смородину. Очень вкусно", – посоветовала блогер.

Продукты на пять банок по 0,5 л

Приготовление

Засыпьте сахаром ягоды и перемешайте.

Поставьте вариться в емкости с толстым дном на среднем огне.

Мяту и базилик сформируйте в пучок, связав его ниткой, чтобы затем можно было его извлечь из варенья.

Когда смородина закипит, добавьте зелень и дольки лимона. Проварите варенье еще 15 минут, постоянно перемешивая. Уберите зелень и лимон.