  Смородиновое варенье с добавлением ароматных трав. Эксперт поделилась проверенным рецептом

"Предлагаю привычное смородиновое варенье приготовить по-новому, с ароматными травами. Они придают едва заметный запах, который прекрасно подчеркивает смородину. Очень вкусно", – посоветовала блогер.
Продукты на пять банок по 0,5 л
- 2 кг смородины;
- 1,5 кг сахара;
- четыре веточки мяты,
- две веточки базилика;
- две дольки лимона
Приготовление
- Засыпьте сахаром ягоды и перемешайте.
- Поставьте вариться в емкости с толстым дном на среднем огне.
- Мяту и базилик сформируйте в пучок, связав его ниткой, чтобы затем можно было его извлечь из варенья.
- Когда смородина закипит, добавьте зелень и дольки лимона. Проварите варенье еще 15 минут, постоянно перемешивая. Уберите зелень и лимон.
- В стерилизованные банки налейте варенье и плотно закройте. Банки переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.
ВИДЕО
Видео: Лілія Цвіт / YouTube