  Варенье из крыжовника с апельсином. Эксперт рассказала, как приготовить и какое количество сахара нужно взять на 1 кг ягод

"Готовлю каждый год такое варенье, и очень нам нравится! Не скучно, с кислинкой и имеет насыщенный цитрусовый вкус! Дети говорят, что это варенье из апельсинов. Я часто использую его в качестве прослойки для тортов, рулетов, чтобы придать цитрусовую нотку", – анонсировала рецепт блогер.
Продукты
- 2 кг крыжовника;
- 2 кг сахара;
- 2 апельсина.
Приготовление
- Апельсины порежьте на кусочки вместе со шкуркой и измельчите до состояния пюре в блендере.
- Крыжовник измельчите с помощью блендера или мясорубки до состояния пюре.
- В кастрюле с толстым дном смешайте пюре крыжовника, апельсина и сахар.
- Поставьте варенье вариться, периодически помешивая. Доведите массу до кипения и выключите огонь.
- После того как варенье полностью остынет, подогрейте его и варите еще 15 минут после закипания.
- Горячее варенье разлейте в стерилизованные банки и плотно закройте. Переверните банки и оставьте их остывать.
ВИДЕО
Видео: Лілія Цвіт / YouTube