  Варенье из крыжовника с апельсином. Эксперт рассказала, как приготовить и какое количество сахара нужно взять на 1 кг ягод

"Готовлю каждый год такое варенье, и очень нам нравится! Не скучно, с кислинкой и имеет насыщенный цитрусовый вкус! Дети говорят, что это варенье из апельсинов. Я часто использую его в качестве прослойки для тортов, рулетов, чтобы придать цитрусовую нотку", – анонсировала рецепт блогер.

Продукты

2 кг крыжовника;

2 кг сахара;

2 апельсина.

Приготовление

Апельсины порежьте на кусочки вместе со шкуркой и измельчите до состояния пюре в блендере. Крыжовник измельчите с помощью блендера или мясорубки до состояния пюре. В кастрюле с толстым дном смешайте пюре крыжовника, апельсина и сахар. Поставьте варенье вариться, периодически помешивая. Доведите массу до кипения и выключите огонь. После того как варенье полностью остынет, подогрейте его и варите еще 15 минут после закипания. Горячее варенье разлейте в стерилизованные банки и плотно закройте. Переверните банки и оставьте их остывать.

ВИДЕО