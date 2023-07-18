Молодой картофель с маком и шкварками. Старинный рецепт

"Это даже для меня очень неожиданное сочетание ингредиентов. Однако это очень вкусно. Поэтому обязательно попробуйте приготовить молодой картофель с маком по старинному рецепту из Винницкой области. Я очень хочу, чтобы мы хранили такие рецепты и знали настоящий вкус Украины", – заявил Ярославский.
Ингредиенты:
- 800 г молодого картофеля;
- 80 г сала;
- 40 г мака;
- 3–5 зубчиков чеснока;
- соль, перец;
- зелень (укроп).
Приготовление
- Картофель залить холодной водой на 20–30 мин. Очистить жесткой стороной губки, сняв только тоненькую кожицу.
- В кастрюлю насыпать картофель, залить доверху холодной водой, посолить, довести до кипения и варить 20–25 мин. на медленном огне.
- Мак обжарить на сухой, хорошо разогретой сковороде несколько минут и высыпать в миску.
- Сало мелко нарезать, выжарить в шкварки, убавить огонь и добавить к салу мелко порубленный чеснок. Обжарить его на очень маленьком огне секунд 10–15 (чеснок не должен изменить цвет).
- Достать картофель и добавить его к шкваркам. Хорошо прожарить несколько минут и добавить мак.
- Подавать блюдо нужно с подливой.
- Картофель после отваривания можно обжарить в шкварках, а чеснок добавлять потом. Обязательно нужно добавить зелень и подавать блюдо с салатом.
Контекст:
Ярославский часто переосмысливает рецепты традиционных блюд. Недавно он поделился фирменным рецептом блинов и оладий, а также овсянки в виде тирамису.