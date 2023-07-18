Бульвар Шоубиз
 
18 июля, 2023
 
Рецепты

Молодой картофель с маком и шкварками. Старинный рецепт

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Картофель нужно подавать с зеленью
Картофель нужно подавать с зеленью
Фото: depositphotos.com

Украинский ресторатор и кулинар Владимир Ярославский в Instagram поделился рецептом приготовления молодого картофеля с маком и шкварками.

"Это даже для меня очень неожиданное сочетание ингредиентов. Однако это очень вкусно. Поэтому обязательно попробуйте приготовить молодой картофель с маком по старинному рецепту из Винницкой области. Я очень хочу, чтобы мы хранили такие рецепты и знали настоящий вкус Украины", – заявил Ярославский.

Ингредиенты:

  • 800 г молодого картофеля;
  • 80 г сала;
  • 40 г мака;
  • 3–5 зубчиков чеснока;
  • соль, перец;
  • зелень (укроп).

Приготовление

  1. Картофель залить холодной водой на 20–30 мин. Очистить жесткой стороной губки, сняв только тоненькую кожицу.
  2. В кастрюлю насыпать картофель, залить доверху холодной водой, посолить, довести до кипения и варить 20–25 мин. на медленном огне.
  3. Мак обжарить на сухой, хорошо разогретой сковороде несколько минут и высыпать в миску.
  4. Сало мелко нарезать, выжарить в шкварки, убавить огонь и добавить к салу мелко порубленный чеснок. Обжарить его на очень маленьком огне секунд 10–15 (чеснок не должен изменить цвет).
  5. Достать картофель и добавить его к шкваркам. Хорошо прожарить несколько минут и добавить мак.
  6. Подавать блюдо нужно с подливой.
  7. Картофель после отваривания можно обжарить в шкварках, а чеснок добавлять потом. Обязательно нужно добавить зелень и подавать блюдо с салатом.
Контекст:

Ярославский часто переосмысливает рецепты традиционных блюд. Недавно он поделился фирменным рецептом блинов и оладий, а также овсянки в виде тирамису.

Теги: ресторатор, рецепт, Владимир Ярославский, картофель, рецепты
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