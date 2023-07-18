Молодой картофель с маком и шкварками. Старинный рецепт

"Это даже для меня очень неожиданное сочетание ингредиентов. Однако это очень вкусно. Поэтому обязательно попробуйте приготовить молодой картофель с маком по старинному рецепту из Винницкой области. Я очень хочу, чтобы мы хранили такие рецепты и знали настоящий вкус Украины", – заявил Ярославский.

Ингредиенты:

800 г молодого картофеля;

80 г сала;

40 г мака;

3–5 зубчиков чеснока;

соль, перец;

зелень (укроп).

Приготовление