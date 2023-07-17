"Консервация для ленивых". Как приготовить вкусные кабачки по-корейски

"Консервация для ленивых. Ну, или для таких, как я, вечно куда-то спешащих. Потому что эти кабачки по-корейски готовить максимально просто, и времени на это много не нужно", – отметил кулинар.

Ингредиенты:

1 кг кабачков;

500 г моркови;

4 луковицы;

1 ст. л соли;

1 ч. л сахара;

250 мл растительного масла;

30 мл уксуса;

1 головка чеснока;

1 ч. л. кориандра;

1 ч. л. острого перца.

Приготовление

Натереть кабачки и морковь. Лук порезать соломкой. Добавить соль, сахар, растительное масло. Тушить все 10 минут, добавить уксус, тушить еще пять минут. Добавить чеснок, кориандр, острый перец.

Поместить в стерилизованные банки, закрутить и перевернуть вверх дном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)