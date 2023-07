"Консервация для ленивых". Как приготовить вкусные кабачки по-корейски

"Консервация для ленивых. Ну, или для таких, как я, вечно куда-то спешащих. Потому что эти кабачки по-корейски готовить максимально просто, и времени на это много не нужно", – отметил кулинар.

Ингредиенты:

Приготовление

Натереть кабачки и морковь. Лук порезать соломкой. Добавить соль, сахар, растительное масло. Тушить все 10 минут, добавить уксус, тушить еще пять минут. Добавить чеснок, кориандр, острый перец.

Поместить в стерилизованные банки, закрутить и перевернуть вверх дном.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил его в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

В 2021 году Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.