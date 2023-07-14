Бульвар Шоубиз
 
14 июля, 2023
 
Лайфхаки

Как сделать зеленую гречку еще полезнее. Лайфхаки от эксперта

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленая гречка является полезным продуктом
Зеленая гречка является полезным продуктом
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко на своем сайте объяснил, как правильно готовить зеленую гречку.

Зеленая гречка – источник аминокислот и антиоксидантов, витаминов группы В, калия, фосфора, железа, цинка, меди, магния. Важно правильно готовить эту крупу, чтобы получить максимальную пользу.


Подготовка

Зеленую гречку нужно промыть несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Далее крупу нужно замочить водой в пропорции 1:2 на ночь, чтобы она набухла и могла равномерно приготовиться.

Разбухшую гречку нужно процедить через сито, залить кипятком в соотношении 1:2 и накрыть полотенцем или крышкой. Метод запаривания, а не варки, помогает сохранить максимальное количество полезных веществ в гречке.

Через 20–30 минут зеленая гречка будет готова. Перед употреблением ее нужно снова процедить.

Проращивание

Для этого нужно сначала замочить гречку на ночь, а затем оставить еще на пять-шесть часов, чтобы проклюнулись маленькие носики. Это удваивает почти все полезные свойства зеленой гречки. 

Перед использованием нужно слегка промыть гречку, но не слишком тщательно, чтобы не смыть всю полезную слизь, которая выделится.

Перемалывание и высушивание

Можно перемолоть зеленую гречку в муку, чтобы готовить на ее основе хлеб, кексы или частично добавлять в смеси.

Зеленую гречку можно также высушить в духовке и добавлять в гранолу или десерты для приятного хруста. Также замоченную гречку можно добавлять в зеленые коктейли или смузи. 

Контекст:

В 2015 году Евгений Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил его в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

В 2021 году Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Теги: гречка, советы, Евгений Клопотенко, зеленая гречка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Право людям дышать". Что предлагает законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине и кто его критикует? Главное
"Право людям дышать". Что предлагает законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине и кто его критикует? Главное
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Яценюк: Заявление Эрдогана о желании продлить "зерновое соглашение" еще на два года означает, что война в этом году не закончится
  Яценюк: Заявление Эрдогана о желании продлить "зерновое соглашение" еще на два года означает, что война в этом году не закончится
Дмитрий ГОРДОН
Страны "Большой семерки" пообещали Киеву самолеты, дальнобойную артиллерию и постоянную помощь в сфере безопасности. Полный текст декларации G7 о поддержке Украины
Страны "Большой семерки" пообещали Киеву самолеты, дальнобойную артиллерию и постоянную помощь в сфере безопасности. Полный текст декларации G7 о поддержке Украины
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сотрудники почты были шокированы".11-летняя украинка выслала подарок главкому по почте на Минобороны. Он получил презент и сделал фото
"Сотрудники почты были шокированы".11-летняя украинка выслала подарок главкому по почте на Минобороны. Он получил презент и сделал фото
Галина ГРИШИНА
Представитель Деппа прокомментировал видео с участием актера, которое показали населению страны-агрессора РФ перед показом французской ленты
Представитель Деппа прокомментировал видео с участием актера, которое показали населению страны-агрессора РФ перед показом французской ленты
Галина ГРИШИНА
"100% уникальный рецепт ". Деруны из свеклы
"100% уникальный рецепт ". Деруны из свеклы
"Урожай кабачков будете собирать до заморозков". Названо простое средство для полива
"Урожай кабачков будете собирать до заморозков". Названо простое средство для полива
"Очень уютные стеночки, буду скучать". Жена защитника сборной Украины Забарного – дочь экс-жены Джеджулы похвасталась дипломом филолога
"Очень уютные стеночки, буду скучать". Жена защитника сборной Украины Забарного – дочь экс-жены Джеджулы похвасталась дипломом филолога
Галина ГРИШИНА
Как сделать зеленую гречку еще полезнее. Лайфхаки от эксперта
Как сделать зеленую гречку еще полезнее. Лайфхаки от эксперта
Как правильно хранить твердые сыры. Лайфхак от эксперта
Как правильно хранить твердые сыры. Лайфхак от эксперта
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена Потапа показала свежее видео с Дорофеевой
Бывшая жена Потапа показала свежее видео с Дорофеевой
Как Dantes, пес Патрон и другие украинские знаменитости отреагировали на тайную свадьбу Дорофеевой и Кацурина
Как Dantes, пес Патрон и другие украинские знаменитости отреагировали на тайную свадьбу Дорофеевой и Кацурина
Галина ГРИШИНА
"Когда фотосессия с мамой превращается в смешное представление". Каменских показала забавное видео
"Когда фотосессия с мамой превращается в смешное представление". Каменских показала забавное видео
Как вкусно и быстро приготовить скумбрию. Рецепт с соевым соусом и сахаром
Как вкусно и быстро приготовить скумбрию. Рецепт с соевым соусом и сахаром
Галина ГРИШИНА
"Надо пить меньше красное сухое". Никитюк высказалась о своей фигуре
"Надо пить меньше красное сухое". Никитюк высказалась о своей фигуре
Кулеба впервые рассказал о своей новой возлюбленной
Кулеба впервые рассказал о своей новой возлюбленной
Галина ГРИШИНА
Крокодиловые ногти. Подборка самых ярких современных тенденций для вдохновения перед походом в салон
Крокодиловые ногти. Подборка самых ярких современных тенденций для вдохновения перед походом в салон
Галина ГРИШИНА
  Вот почему горчат огурцы. Эксперт объяснила, что делать, чтобы плоды не горчили
  Вот почему горчат огурцы. Эксперт объяснила, что делать, чтобы плоды не горчили
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль в глубоком декольте попозировала перед камерой. Видео
Тина Кароль в глубоком декольте попозировала перед камерой. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 