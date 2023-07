Как сделать зеленую гречку еще полезнее. Лайфхаки от эксперта

Зеленая гречка – источник аминокислот и антиоксидантов, витаминов группы В, калия, фосфора, железа, цинка, меди, магния. Важно правильно готовить эту крупу, чтобы получить максимальную пользу.

Подготовка

Зеленую гречку нужно промыть несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Далее крупу нужно замочить водой в пропорции 1:2 на ночь, чтобы она набухла и могла равномерно приготовиться.

Разбухшую гречку нужно процедить через сито, залить кипятком в соотношении 1:2 и накрыть полотенцем или крышкой. Метод запаривания, а не варки, помогает сохранить максимальное количество полезных веществ в гречке.

Через 20–30 минут зеленая гречка будет готова. Перед употреблением ее нужно снова процедить.

Проращивание

Для этого нужно сначала замочить гречку на ночь, а затем оставить еще на пять-шесть часов, чтобы проклюнулись маленькие носики. Это удваивает почти все полезные свойства зеленой гречки.

Перед использованием нужно слегка промыть гречку, но не слишком тщательно, чтобы не смыть всю полезную слизь, которая выделится.

Перемалывание и высушивание

Можно перемолоть зеленую гречку в муку, чтобы готовить на ее основе хлеб, кексы или частично добавлять в смеси.

Зеленую гречку можно также высушить в духовке и добавлять в гранолу или десерты для приятного хруста. Также замоченную гречку можно добавлять в зеленые коктейли или смузи.

Контекст:

В 2015 году Евгений Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил его в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

В 2021 году Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.